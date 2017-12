Un enfant Ã  l’origine du pire incendie meurtrier Ã  New York depuis 1990

Un enfant de trois ans et demi qui jouait avec une cuisinière Ă gaz a dĂ©clenchĂ© jeudi l’incendie qui a coĂ»tĂ© la vie Ă douze personnes, dont quatre enfants, Ă New York, le plus grave en plus de 25 ans.

Le feu a pris jeudi vers 19 heures (00h00 GMT) dans une cuisine au rez-de-chaussĂ©e d’un immeuble en briques, comme il y en a des milliers Ă New York.

Les pompiers n’ont mis qu’un peu plus de trois minutes Ă arriver sur les lieux, dans le quartier du Bronx.

« Il a Ă©tĂ© dĂ©clenchĂ© par un enfant de trois ans et demi qui jouait avec la gazinière. L’incendie a pris et la maman n’en avait pas conscience. Elle a Ă©tĂ© alertĂ©e par les cris » du petit, qui avait dĂ©jĂ jouĂ© avec les brĂ»leurs par le passĂ©, a expliquĂ© le chef des pompiers de la ville, Daniel Nigro.

« Elle est sortie de l’appartement avec ses enfants de trois et deux ans et a laissĂ© la porte ouverte », a-t-il poursuivi.

« La cage d’escalier a agi comme une cheminĂ©e. Le feu est montĂ© si rapidement Ă l’Ă©tage que les gens ont eu très peu de temps pour rĂ©agir », a-t-il racontĂ© vendredi en confĂ©rence de presse. Les habitants de cet immeuble qui comptait 25 appartements « ne pouvaient pas descendre –parmi ceux qui ont tentĂ©, deux sont morts ».

– Victimes entre un et 50 ans –

Cinq des douze victimes –qui avaient entre un et plus de 50 ans– ont Ă©tĂ© retrouvĂ©es mortes dans l’immeuble, selon M. Nigro. Quatre enfants –trois fillettes âgĂ©es d’un, trois et sept ans ainsi qu’un garçon de sept ans– sont dĂ©cĂ©dĂ©s.

Huit adultes –quatre hommes et quatre femmes– ont Ă©galement trouvĂ© la mort dans le sinistre. Et quatre personnes grièvement blessĂ©es Ă©taient toujours hospitalisĂ©es vendredi, luttant contre la mort, selon le chef des pompiers.

Une femme et une fillette dĂ©cĂ©dĂ©es ont Ă©tĂ© retrouvĂ©es dans une baignoire remplie d’eau dans laquelle elles semblent avoir tentĂ© d’Ă©chapper aux flammes, selon plusieurs mĂ©dias locaux.

« C’est une tragĂ©die Ă©pouvantable et des familles ont Ă©tĂ© dĂ©chirĂ©es », s’est Ă©mu le maire de la ville, Bill de Blasio, parlant du « pire incendie depuis au moins un quart de siècle ».

Sur les lieux vendredi matin, deux camions de pompiers, gyrophares allumĂ©s, rappelaient l’incendie meurtrier.

Des stalactites de glace pendaient sur l’escalier de secours extĂ©rieur en mĂ©tal, typique de New York, et des fenĂŞtres bĂ©antes trouaient la façade.

– Claquement de doigts –

« C’Ă©tait très dur », explique Ă l’AFP Joel Rodriguez. Ce quadragĂ©naire habitait au rez-de-chaussĂ©e de l’immeuble mais a pu sortir assez facilement, bien que la fumĂ©e ait fait le « noir complet » dans les parties communes.

Il garde en tête les terribles images de plusieurs de ses voisins, sortis sur des civières, privés de leur dignité, « nus » ou « dévêtus » pour la plupart, dont certains étaient brûlés.

M. Rodriguez a passĂ© la nuit Ă faire des allers-retours entre l’hĂ´pital, oĂą sa femme est hospitalisĂ©e après avoir inhalĂ© de la fumĂ©e, et sa voiture, dans laquelle il a un peu dormi.

« C’est arrivĂ© comme ça », le temps d’un claquement de doigts, raconte Rafik Al-Jabali, qui tient l’une des trois Ă©piceries du carrefour le plus proche de l’immeuble.

Il Ă©tait au lit lorsque le feu a pris. Le temps qu’il mette le nez Ă la fenĂŞtre de son immeuble, situĂ© quasiment en face du lieu de l’incendie, les pompiers Ă©taient dĂ©jĂ Ă pied d’oeuvre et une Ă©paisse fumĂ©e sombre sortait de plusieurs fenĂŞtres.

Quelques instants plus tard, il a vu une femme évacuée sur un brancard. « Elle était déjà morte », confie-t-il.

Construit en 1916, l’immeuble n’Ă©tait pas amĂ©nagĂ© pour rĂ©sister aux incendies et six infractions avaient Ă©tĂ© relevĂ©es, dont au moins une liĂ©e Ă un dĂ©tecteur de fumĂ©e dĂ©fectueux, a rapportĂ© le New York Times.

Les enquêteurs tentaient encore vendredi de déterminer si toutes les alarmes anti-incendie ont fonctionné correctement, selon Daniel Nigro.

– Pire incendie depuis 1990 –

Une Ă©cole situĂ©e non loin du sinistre a Ă©tĂ© transformĂ©e en centre d’accueil d’urgence pour les habitants affectĂ©s alors que le thermomètre affiche des tempĂ©ratures glaciales aux alentours de -10 degrĂ©s Celsius. Des voisins apportaient des vĂŞtements chauds vendredi.

L’incendie s’est produit non loin du Zoo du Bronx, l’un des endroits les plus prisĂ©s des touristes et des 8,5 millions d’habitants de New York.

Dix personnes ont Ă©tĂ© tuĂ©es en mars 2007 quand un feu a ravagĂ© une maison, Ă©galement dans le Bronx. Il s’agissait alors du pire incendie dans la ville depuis 1990, Ă l’exclusion des attentats du 11 septembre 2001.