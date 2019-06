Un forum régional sur la Zlecaf prévu à Dakar du 24 au 25 juin

Un forum régional sur les enjeux liés à la mise en œuvre de la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (Zlecaf) et son impact pour les régions d’Afrique de l’Ouest et Centrale se tiendra du 24 au 25 juin 2019 à Dakar, a appris APA mardi auprès de la Commission Economique pour l’Afrique (Cea).« Le forum, qui est organisé conjointement par la Commission Économique pour l’Afrique (CEA), le gouvernement sénégalais, la Commission de l’Union Africaine et l’Union Européenne, est conçu comme un espace de dialogue régional et multi-acteurs sur l’ensemble des enjeux liés à la mise en œuvre de la ZLECAf dans les États francophones de la CEDEAO et la CEEAC », rapporte un communiqué de la CEA.

Sur le thème « La ZLECAf en marche : Approfondir l’intégration africaine pour un continent prospère », les parties prenantes (décideurs politiques, acteurs économiques, organisations de la société civile et instituts de recherche) seront invitées à formuler des recommandations sur les voies et moyens à déployer afin que la ZLECAf soit porteuse d’un changement tangible, inclusif et durable pour les économies de la sous-région, notamment en termes d’industrialisation, de diversification économique et de création d’emplois, poursuit notre source.

« Ce forum vise à susciter des échanges constructifs afin de tirer les leçons de l’intégration régionale et évaluer dans quelle mesure les Communautés Économiques Régionales peuvent servir de socle pour libérer le potentiel commercial de la ZLECAf en Afrique de l’Ouest et Centrale », a dit Adeyinka Adeyemi, Conseiller principal de la CEA auprès du Centre africain pour la politique commerciale (ATPC) cité par le communiqué.