Un « Grand prix littéraire » initié au Bénin

Acteur culturels, amis de la littérature et professionnels des médias se sont réunis, jeudi à Cotonou, pour prendre connaissance des objectifs du « Grand prix littéraire du Bénin ».Pour le Directeur des Arts et du Livre (Dal), Koffi Attédé l’objectif de cette initiative « n’est rien d’autre que la valorisation de l’écrivain Béninois ». « C’est un format nouveau plus ambitieux en faveur de la chaîne du livre, un dispositif, pour féliciter et encourager les meilleurs auteurs et éditeurs », a-t-il dit.

A en croire le ministre de la culture, Oswald Homéky, il est important de reconnaître et de célébrer le talent des acteurs de la chaîne du livre, notamment les auteurs mais aussi susciter un engouement à leur niveau. « C’est notre façon de vous proposer une initiative qui va nous permettre de fixer dans la tête de tous les Béninois et des décideurs l’importance et la richesse du livre et des acteurs », a-t-il indiqué, avant d’expliquer que le « Grand Prix littéraire du Bénin » est la célébration des talents en matière de création littéraire.

Pour cette première édition, cinq genres littéraires sont retenus, à savoir le roman, le théâtre, la nouvelle, la poésie et le conte. Seuls peuvent y participer les éditeurs et auront la possibilité de présenter jusqu’à trois ouvrages par catégorie, lesquels doivent être publiés entre le 1 janvier 2015 et le 30 avril 2019.

Au terme du concours, une enveloppe de 10 millions de francs Cfa sera mise à la disposition du gagnant. Outre l’enveloppe financière, les cinq lauréats retenus représenteront le Bénin dans les salons, foires et autres rendez-vous littéraires à l’échelle internationale.