Un manuel de procédures pour gérer la dette publique du Congo

Le Comité national de la dette du Congo a adopté, mardi à Brazzaville, son manuel de procédures afin de renforcer le dispositif de la gestion de la dette publique congolaise.« Ce manuel est très important pour notre pays qui, pendant longtemps, avait des problèmes de coordination de sa politique d’endettement et de gestion de la dette avec les politiques budgétaire et monétaire », a expliqué la ministre du Plan, de la Statistique et de l’Intégration régionale, Ingrid Ebouka Babakas qui présidait la réunion inaugurale du Comité national de la dette du Congo.

Selon elle, « la gestion rencontre des difficultés au regard de la soutenabilité des finances publiques en général et de la viabilité de la dette en particulier ».

« Quand l’économie est en crise, a ajouté Mme Babakas, le PIB se réduit et l’on a le sentiment que la dette devient insupportable, alors que la même dette rapportée au PIB ferait qu’on ne soit pas en situation de surendettement ».