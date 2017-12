Un maoÃ¯ste en dÃ©tention au pays de Mao

Un intellectuel maoĂŻste a Ă©tĂ© placĂ© en dĂ©tention en Chine pour « trouble Ă l’ordre public », une mesure contestĂ©e par plusieurs centaines de sympathisants qui ont adressĂ© une rare pĂ©tition aux successeurs du « Grand timonier ».

Zhang Yunfan, jeune diplĂ´mĂ© de la prestigieuse UniversitĂ© de PĂ©kin, a Ă©tĂ© interpellĂ© le mois dernier alors qu’il animait une discussion consacrĂ©e Ă l’attitude des autoritĂ©s envers les prises de parole « gauchistes » dans une universitĂ© de Canton (sud), rapportent les auteurs de la pĂ©tition.

Sans procès, Zhang Yunfan a Ă©tĂ© placĂ© en dĂ©tention pour six mois pour « organisation de rassemblement de nature Ă troubler l’ordre public », selon le texte, dĂ©jĂ signĂ© mercredi par plus de 350 personnes, principalement des universitaires, des Ă©tudiants ou des journalistes.

InterrogĂ©e par l’AFP, la police de Canton Ă qui la pĂ©tition a Ă©tĂ© adressĂ©e a rĂ©pondu qu’elle n’Ă©tait pas autorisĂ©e Ă Ă©voquer cette affaire.

La personnalitĂ© de Mao TsĂ©-toung, fondateur en 1949 de la RĂ©publique populaire, reste intouchable en Chine malgrĂ© les millions de morts attribuĂ©s au dictateur durant son règne, achevĂ© par sa mort en 1976. Le Parti communiste chinois (PCC) a tranchĂ© en 1981 en faveur d’un bilan positif Ă 70% et nĂ©gatif Ă 30%.

Mais certains militants de gauche rĂ©vèrent la mĂ©moire du dĂ©funt prĂ©sident en accusant ses successeurs d’avoir abandonnĂ© le rĂŞve de l’Ă©galitarisme communiste, dans un pays oĂą les Ă©carts de richesse sont considĂ©rables.

Ils ont gĂ©nĂ©ralement plus de marge de manoeuvre pour exprimer leurs opinions que les dissidents « droitiers » qui rĂ©clament la dĂ©mocratie et le respect des droits de l’homme et sont rĂ©gulièrement condamnĂ©s Ă de lourdes peines de prison pour « subversion ».

Deux professeurs d’universitĂ© ont confirmĂ© Ă l’AFP avoir signĂ© la pĂ©tition, un rare geste de dĂ©fi au rĂ©gime du prĂ©sident Xi Jinping. « Il n’est pas juste qu’il ait Ă©tĂ© arrĂŞtĂ© simplement pour avoir participĂ© Ă une confĂ©rence », a dĂ©clarĂ© le professeur Kuang Xinnian, de la prestigieuse UniversitĂ© Tsinghua Ă PĂ©kin.