Un mort en Tunisie en marge de heurts nocturnes

Un homme est mort dans des circonstances encore indéterminées à Tebourba, au sud de Tunis, où des échauffourées ont eu lieu dans la nuit, a indiqué mardi le ministère de la Santé, alors que plusieurs villes tunisiennes ont été le théâtre de heurts nocturnes.

Des dizaines de personnes ont Ă©tĂ© arrĂŞtĂ©es et plusieurs bâtiments publics endommagĂ©s lors de ces heurts, selon le ministère de l’IntĂ©rieur.

Ces incidents interviennent au moment oĂą des revendications sociales se font entendre en Tunisie, notamment contre des mesures d’austĂ©ritĂ© prĂ©vues par le gouvernement.

Une autopsie doit avoir avoir lieu mardi pour dĂ©terminer cause du dĂ©cès d’un homme de 43 ans Ă Tebourba, selon les porte-paroles des ministères de la SantĂ© et de l’IntĂ©rieur.

Le ministère de l’IntĂ©rieur a dĂ©menti qu’il a Ă©tĂ© tuĂ© par la police, soulignant que l’homme ne portait aucune marque de violence. Son porte-parole Khalifa Chibani a prĂ©cisĂ© que l’homme souffrait de « problèmes respiratoires ».

« Onze agents de la SuretĂ© nationale ont Ă©tĂ© blessĂ©s par des jets de pierre, des projectiles solides et des cocktails Molotov et quatre vĂ©hicules de police endommagĂ©s » lors des Ă©chauffourĂ©es nocturnes, a par ailleurs indiquĂ© Ă l’AFP le porte-parole de la SuretĂ© nationale Walid Ben Hkima, qui a Ă©voquĂ© des « actes de violences et de pillage » flagrants.

A Kasserine, ville pauvre du centre du pays, quelques dizaines de jeunes ont incendiĂ© des pneus et jetĂ© des pierres sur des agents de sĂ©curitĂ©, qui ont rĂ©pliquĂ© par des gaz lacrymogènes, a indiquĂ© un correspondant de l’AFP.

A Sidi Bouzid, autre ville du centre du pays fortement mobilisĂ©e et d’oĂą Ă©tait partie en dĂ©cembre 2010 la contestation sociale qui avait marquĂ© le dĂ©but des printemps arabe, des routes ont Ă©tĂ© bloquĂ©es par des pierres et des pneus, selon le correspondant local de l’AFP.

Lundi matin, une manifestation pacifique avait eu lieu dans cette ville contre la hausse des prix, après l’entrĂ©e en vigueur d’un budget d’austĂ©ritĂ© augmentant la TVA et les contributions sociales notamment.

Au moins 44 personnes ont Ă©tĂ© arrĂŞtĂ©es, dont 16 Ă Kasserine oĂą une fourrière a Ă©tĂ© dĂ©valisĂ©e et 18 dans des quartiers populaires près de Tunis, a indiquĂ© le porte-parole du ministère de l’IntĂ©rieur sur les ondes de la radio Shems, assurant que les troubles « n’avaient rien Ă voir avec la dĂ©mocratie ou les revendications sociales ».

Il a précisé que des fauteurs de troubles avaient endommagé des locaux des forces de sécurité et la sous-préfecture de Hamma (sud).

Un appel à manifester mardi à partir de midi (11H00 GMT) dans le centre de Tunis a été lancé par plusieurs organisations.

Le mois de janvier est traditionnellement marquĂ© par une mobilisation sociale en Tunisie depuis la rĂ©volution de 2011, et le contexte est particulièrement tendu Ă l’approche des Ă©lections.

Dimanche déjà , la police tunisienne avait dispersé une manifestation contre la hausse des prix, dénoncée par des militants et certains partis.