Un nouvel appel d’offres pour la fourniture de la 4G en Mauritanie

L’Autorité de régulation des télécommunications en Mauritanie (ARE) a relancé un nouvel appel d’offres pour la fourniture de services de communications mobiles de deuxième, troisième et quatrième génération (2G/3G/4G), a-t-on appris mardi de source proche de cet organe mardi à Nouakchott.Il s’agit d’une offre portant sur deux licences dont l’une concerne uniquement la 4G et est destinée aux opérateurs déjà existants et qui fournissent déjà le service 2G/3G, à savoir le Mauritano-marocain Mauritel, le Mauritano-tunisien Mattel et le Mauritano-soudanais Chinguitel.

Quant à l’autre licence, elle concerne le pack global 2G/3G/4G et est destinée à tout nouvel opérateur souhaitant intervenir sur le marché mauritanien.

C’est la première fois que la 4G sera disponible en Mauritanie.

L’ARE avait déjà lancé un premier appel d’offres similaire en octobre 2018 mais qui n’a pas suscité un grand engouement de la part des opérateurs pour des raisons de coûts.