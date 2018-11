Un projet de recherche géophysique lancé en guinée

Le ministre des Mines et de la Géologie, Abdoulaye Magassouba a lancé, vendredi à Conakry, le projet pilote d’exploration et de prospection des métaux précieux, dont les résultats doivent aider les géologues dans la vérification de certains indices.Ce projet pilote qui couvre 500 km2 permettra d’obtenir des données géographiques à l’échelle de 1/25000. Selon le ministre des Mines et de la Géologie, Abdoulaye Magassouba, les résultats de ce projet, ainsi que de ceux qui suivront, permettront d’affiner les informations qui seront incessamment livrées par AMTEC au titre de la recherche géophysique sur l’ensemble du territoire.

« Les données géo-spatiales à l’échelle de 1/100000, ainsi que les données géo-scientifiques adaptées à la même échelle, nous permettront d’avoir une base exhaustive d’informations utiles pour plusieurs secteurs socio-économiques de notre pays », a indiqué le ministre.

Il a rappelé que le dernier projet de recherche géophysique réalisé avec l’appui de la Banque mondiale date de 20 ans, « alors que l’Etat guinéen n’a pas réalisé de recherche géophysique interne depuis 40 ans ».

Pour ce projet qui sera mené par les cadres du ministère des Mines, c’est le Bureau de Recherche Géologique et Minière de France qui a été recruté pour apporter une assistance technique permettant d’assurer une supervision.

Ce projet, financé par le gouvernement guinéen à hauteur de 885 342 dollars, se déroulera sur une période de 16 mois.