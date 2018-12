Un soldat et six assaillants tués dans une attaque au Mali

Un soldat et six assaillants ont été tués, mercredi, dans une attaque au centre du Mali, a appris APA de source sécuritaire.Dans un communiqué publié jeudi soir, l’armée malienne explique : » En mission commandée dans le cercle de Bankass, région de Mopti, les Forces Armées Maliennes ont été la cible d’une attaque terroriste à Sadia, dans la commune de Kany-Bonzon, localité située à 10 km de Bankass, le mercredi 5 décembre 2018. Le bilan est d’un soldat et six assaillants tués ».

Selon notre source, deux motos, de l’armement et des minutions ont été également saisis sur les assaillants.