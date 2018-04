Un sommet Cedeao-Ceeac sur la sÃ©curitÃ© en juillet prochain

Le sommet conjoint des chefs d’Etats et de gouvernement sde la CommunautĂ© Ă©conomique des Etats d’Afrique centrale (CEEAC) et de la CommunautĂ© Ă©conomique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) sur la paix, la sĂ©curitĂ©, la radicalisation et l’extrĂ©misme violent dans ces deux espaces sous-rĂ©gionaux est prĂ©vu en juillet 2018, annonce samedi, un communiquĂ© du Bureau rĂ©gional des Nations Unies pour l’Afrique centrale (UNOCA), basĂ© Ă Libreville au Gabon, sans preciser le lieu de la rencontre.Selon le communiquĂ©, l’annonce de ce sommet a Ă©tĂ© faite Ă l’issue d’une rĂ©union prĂ©paratoire entre les deux espaces rĂ©gionaux tenue vendredi Ă LomĂ© au Togo.

La réunion était co-présidée par Robert Robert Dussey, ministre togolais des Affaires étrangères et son homologue gabonais, Noel Nelson Messone, en leurs qualités de président en exercice du Conseil des ministres des deux communautés respectives.

La rencontre a permis de faire « un Ă©tat des lieux de la situation sĂ©curitaire ainsi que des initiatives dĂ©jĂ entreprises en vue de l’organisation de ce Sommet » qui a Ă©tĂ© convenu lors de la session extraordinaire de la confĂ©rence des chefs d’Etat et de gouvernement du COPAX Ă YaoundĂ© le 16 fĂ©vrier 2015.

Elle a également favorisé la prise des décisions concertées sur les objectifs, les thématiques, les résultats attendus et les modalités de sa préparation.

M. Ahmad Allam-Mi, secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de la CEEAC et Mme Finda Koroma, Vice-prĂ©sidente de la Commission de la CEDEAO, ont pris part Ă cette importante rĂ©union. Les Nations Unies y Ă©taient reprĂ©sentĂ©es par M. François LouncĂ©ny Fall, ReprĂ©sentant spĂ©cial du SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l’ONU pour l’Afrique centrale/Chef de l’UNOCA, et son collègue Mohamed Ibn Chambas, ReprĂ©sentant spĂ©cial du SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel/Chef de l’UNOWAS.

Dans sa rĂ©solution 2349 adoptĂ©e le 31 mars 2017, le Conseil de sĂ©curitĂ© « engage » ces deux organismes onusiens ainsi que le Bureau des Nations Unies auprès de l’Union africaine (UNOAU) « Ă redoubler d’efforts pour appuyer les gouvernements de la rĂ©gion, ainsi que les organisations sous rĂ©gionales et rĂ©gionales, afin de remĂ©dier aux effets des violences commises par Boko Haram et l’EIIL (État islamique d’Iraq et du Levant) sur la paix et la stabilitĂ© dans la rĂ©gion, notamment en s’attaquant, conformĂ©ment Ă la StratĂ©gie antiterroriste mondiale des Nations Unies, aux conditions qui pourraient ĂŞtre propices Ă la propagation du terrorisme ainsi qu’Ă l’extrĂ©misme violent qui peut constituer un terrain favorable au terrorisme ».Â