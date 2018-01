Un train percute un camion en Afrique du Sud: 18 morts

Une collision entre un train et un poids lourd Ă un passage Ă niveau jeudi dans le centre de l’Afrique du Sud a fait au moins 18 morts et 254 blessĂ©s, piĂ©gĂ©s dans des voitures en flammes.

A la suite de l’accident qui a provoquĂ© le dĂ©raillement du train, un incendie a Ă©clatĂ© dans l’une des voitures du train et s’est propagĂ© Ă six autres. Des passagers se sont trouvĂ©s prisonniers des flammes et de la fumĂ©e noire, alors que les secours s’activaient pour Ă©teindre le feu.

Mthuthuzeli Swartz, responsable par intĂ©rim de la Passenger Rail Agency, a confirmĂ© que 18 personnes avaient Ă©tĂ© tuĂ©ees et 254 blessĂ©es dans l’accident. Seules 88 personnes restent hospitalisĂ©ees.

Le train, qui effectuait la liaison entre Port Elizabeth (sud) et Johannesburg, transportait, selon la compagnie ferroviaire Shosholoza Meyl, 429 passagers. Nombre d’entre eux rentraient chez eux après les grandes vacances.

« On doit encore soulever des voitures pour voir s’il y a des gens bloquĂ©s. On ne sait pas ce qu’on va trouver », a dĂ©clarĂ© un responsable de la compagnie sur le lieu de l’accident, promettant une enquĂŞte approfondie.

L’accident s’est produit jeudi vers 09H00 (07H00 GMT) près de la ville de Kroonstad, Ă 200 km au sud-ouest de Johannesburg, quand un camion tractant deux remorques a traversĂ© la voie ferrĂ©e.

« Le chauffeur du camion a tentĂ© sa chance, cela a coĂ»tĂ© de nombreuses vies », s’est indignĂ© le ministre des Transports, Joe Maswanganyi, qui s’est rendu sur les lieux du drame.

Le conducteur du poids lourd a Ă©tĂ© hospitalisĂ© et des tests d’alcoolĂ©mie vont ĂŞtre effectuĂ©s pour dĂ©terminer s’il Ă©tait ivre ou pas, a-t-il prĂ©cisĂ©.

– ‘BrĂ»lĂ©es vives’ –

Les circonstances exactes du drame doivent être éclaircies. Les passages à niveau en Afrique du Sud ne possèdent pas tous des barrières de sécurité.

Dans la violence du choc, des voitures se sont couchĂ©es sur la voie en s’encastrant les unes dans les autres, entraĂ®nant une voiture qui se trouvait Ă proximitĂ©.

« Ce fut une expĂ©rience vraiment terrible, » a tĂ©moignĂ© l’un des passagers du train sur le site d’informations Times Live.

« Je me suis prĂ©cipitĂ© vers ma femme, qui Ă©tait assez loin de moi. Elle Ă©tait avec notre bĂ©bĂ©, mais (…) par chance elle a rĂ©ussi Ă le protĂ©ger avec son corps », a expliquĂ© Tiaan Esterhuizen, qui rentrait de vacances avec huit membres de sa famille.

Il a racontĂ© avoir vu trois femmes bloquĂ©es dans les voitures accidentĂ©es. « L’une d’entre elles criait qu’il y avait aussi un bĂ©bĂ© (…) On a utilisĂ© des extincteurs de la police, mais ils ne fonctionnaient pas. Je suis quasiment sĂ»r que ces femmes sont mortes brĂ»lĂ©es vives ».

Des blessĂ©s ont Ă©tĂ© soignĂ©s sur place Ă proximitĂ© de la ligne de chemin de fer. D’autres ont Ă©tĂ© hospitalisĂ©s. Des passagers sortis indemnes de l’accident attendaient hagards, parfois avec leurs bagages, le long de la route.

Le dernier grave accident de train en Afrique du Sud, en 2015, avait fait 15 morts: un minibus était tombé sur une voie ferrée et avait percuté un train.

En 1994, 64 personnes avaient Ă©tĂ© tuĂ©es lors du dĂ©raillement d’un train près de Durban (nord-est).