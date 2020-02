Une centaine de femmes mutualistes africaines à Abidjan en mars

Plus d’une centaine de femmes de 12 pays africains et européens est attendue à Abidjan en mars pour la deuxième édition de Journée internationale de la femme mutualiste autour du thème, « présence des femmes aux postes de décisions dans les mutuelles de santé: un atout pour le développement mutualiste africain».Selon Jean-Marie Milleliri, Directeur exécutif du Programme d’appui aux stratégies sociales (Pass), Cette journée sera l’occasion de promouvoir et de mettre en valeur l’engagement des femmes dans le secteur de la mutualité. La Journée ambitionne également de permettre aux femmes d’occuper davantage toute leur place dans la construction d’une société plus solidaire.

La première édition de cette Journée tenue le 6 mars 2019 à Abidjan autour du thème, «les freins, défis et enjeux de l’implication des femmes dans la gouvernance des systèmes solidaires » a été un succès avec la participation de plus de cent femmes mutualistes, venues de 12 pays d’Europe et d’Afrique.

Cette rencontre a été l’occasion de jeter les premières bases d’une réflexion sur les réalisations à mettre en œuvre pour favoriser l’implication des femmes dans la mutualité, notamment aux postes de décision.

La 2ème édition de la Journée internationale de la femme mutualiste (Jifm) s’est fixée comme objectif structurant de valider un ensemble d’outils et d’activités qui permettront au plan local de développer de nouvelles synergies.