Une « chasse aux sorciÃ¨res » fÃ©ministes dans l’industrie sud-corÃ©enne du jeu vidÃ©o

De plus en plus de femmes s’adonnent aux jeux vidĂ©os en CorĂ©e du Sud mais les mentalitĂ©s n’Ă©voluent guère au sein d’une industrie du jeu très machiste et actuellement plombĂ©e par une « chasse aux sorcières » fĂ©ministes.

Associations et syndicats se sont Ă©levĂ©s contre une recrudescence d’attaques sexistes contre les femmes et, surtout, d’actes de censure contre celles qui oseraient dĂ©fendre des positions fĂ©ministes.

En CorĂ©e du Sud comme ailleurs, le jeu vidĂ©o a longtemps Ă©tĂ© une chasse gardĂ©e des hommes. Mais ce temps est rĂ©volu, et quand l’Ă©diteur amĂ©ricain Riot Games a organisĂ© une compĂ©tition de son jeu « League of Legends » (LoL) en CorĂ©e du Sud, la moitiĂ© du public Ă©tait fĂ©minin.

Le secteur pèse 4,2 milliards de dollars en Corée du Sud, un pays qui compte 25 millions de joueurs -la moitié de sa population- et qui est le sixième marché mondial du jeu vidéo.

A en croire le site Newzoo, 42% des personnes jouant en CorĂ©e du Sud sont des femmes. Mais l’industrie du jeu est Ă la traĂ®ne car seul un quart des concepteurs sont des femmes.

Or, bien que technologiquement très avancĂ©e, la sociĂ©tĂ© sud-corĂ©enne, très patriarcale, demeure profondĂ©ment en retard pour ce qui est de l’Ă©galitĂ© hommes-femmes, et l’industrie du jeu vidĂ©o ne fait pas exception.

– ‘IdĂ©ologie antisociale’ –

La plus rĂ©cente polĂ©mique a Ă©clatĂ© quand le directeur gĂ©nĂ©ral d’IMC Games, basĂ© Ă SĂ©oul, Kim Hak-kyu, s’est mis en tĂŞte de vĂ©rifier si une de ses employĂ©es ne dĂ©fendait pas une « idĂ©ologie antisociale », après que des joueurs se furent plaints de ses activitĂ©s sur Twitter.

Sung Hye-jin s’Ă©tait vu reprocher de suivre des groupes fĂ©ministes et d’avoir retwittĂ© un message contenant un terme d’argot dĂ©signant un homme sexiste.

Certains clients d’IMC Games en vinrent mĂŞme Ă demander son limogeage en la traitant de « crĂ©ature comme le cancer » qui « dĂ©fend une sale idĂ©ologie ».

Face Ă ces attaques, Mme Sung a dĂ» prĂ©senter des excuses et s’engager Ă ne plus suivre les groupes en question. Magnanime, M. Kim, a estimĂ© qu’elle avait « simplement commis une erreur, et non un crime qui devrait lui coĂ»ter son emploi » tout en promettant d’ĂŞtre « vigilant ».

Une réponse qui a fait scandale.

« Cet acte misogyne, le fait de menacer de licenciement une femme parce qu’elle soutient l’+idĂ©ologie antisociale+ du fĂ©minisme a semĂ© la consternation et la peur chez les femmes », a dĂ©noncĂ© dans un communiquĂ© la ConfĂ©dĂ©ration corĂ©enne des syndicats (KCTU).

Le patron d’IMC a depuis prĂ©sentĂ© ses excuses.

Ailleurs dans le monde, l’industrie du jeu vidĂ©o a maintes fois Ă©tĂ© critiquĂ©e pour la façon dont elle traite les femmes, dans le virtuel comme dans le rĂ©el.

– ‘Pas besoin d’un prince’ –

En tĂ©moigne l’affaire du « Gamergate » aux Etats-Unis en 2014, lorsqu’un dĂ©bat sur les liens entre journalistes et crĂ©ateurs de jeux s’Ă©tait transformĂ© en menaces de viol et de meurtre contre la dĂ©veloppeuse indĂ©pendante Zoe Quinn.

En Corée du Sud, ont été ciblées celles qui osaient soutenir Megalia, un groupe féministe en ligne controversé accusé de radicalisme par certains gamers.

Ainsi en 2016, l’Ă©diteur Nexon cĂ©da aux pressions de certains clients en limogeant une employĂ©e qui avait postĂ© une photo d’elle avec un t-shirt vendu par Megalia clamant: « les filles n’ont pas besoin d’un prince ».

Le mois dernier, Smilegate, un autre Ă©diteur, s’est engagĂ© Ă retirer des images rĂ©alisĂ©es par des conceptrices accusĂ©es par des joueurs d’ĂŞtre liĂ©es au groupe Megalia parce qu’elles avaient postĂ© ou relayĂ© des commentaires sur les droits des femmes.

« Ces joueurs attaquent sans relâche quiconque poste quoi que ce soit de vaguement liĂ© aux questions des droits des femmes, en les prĂ©sentant comme des supporters de Megalia qui doivent ĂŞtre virĂ©s », dĂ©plore sous couvert de l’anonymat un responsable d’un Ă©diteur.

Pour la dirigeante d’une autre sociĂ©tĂ©, la dĂ©cision de Nexon en 2016 a encouragĂ© la surveillance et la dĂ©lation, et convaincu certains internautes de la lĂ©gitimitĂ© de cette « chasse aux sorcières ».