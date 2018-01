Une citation de Trump sur Kim Jong-Un était erronée, affirme la Maison Blanche

Une citation du président américain Donald Trump parlant de sa bonne relation avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un, dans une interview au Wall Street Journal, était erronée, a affirmé la Maison Blanche samedi soir.

La phrase citée par le Wall Street Journal (« Jai probablement une bonne relation avec Kim Jong-Un », qui pouvait laisser croire que les deux dirigeants étaient en contact) était en fait au conditionnel, selon la porte-parole de la Maison Blanche Sarah Sanders.

« Le prĂ©sident a dit +J’aurais probablement une bonne relation avec Kim Jong Un. J’aurais – j’aurais – j’aurais. Pas j’ai+ », a dĂ©clarĂ© celle-ci sur Twitter, dans un message oĂą les trois « j’aurais » (« I’D ») Ă©taient en majuscules et en rouge, tout comme son titre clamant « Fake news » (fausses nouvelles).

La Maison Blanche et le journal ont chacun publiĂ© sur Twitter l’enregistrement audio de la phrase pendant l’interview et il semblerait qu’effectivement la Maison Blanche ait raison, mĂŞme si la phrase n’est pas clairement audible (en anglais, la diffĂ©rence est mince, entre « I have » et « I’d have »).

« Le Wall Street Journal – encore des fake news – citation erronĂ©e du prĂ©sident », poursuivait Mme Sanders dans son tweet.

Washington et Pyongyang s’affrontent verbalement depuis des mois autour du programme nuclĂ©aire de Pyongyang et M. Trump a, Ă de nombreuses reprises, insultĂ© le dirigeant nord-corĂ©en, le traitant notamment de fou.

Dans l’interview au Journal, il a refusĂ© de dire s’il avait dĂ©jĂ parlĂ© avec M. Kim. « Je ne dis pas que je l’ai fait ou que je ne l’ai pas fait. Je ne souhaite simplement pas m’exprimer », avait-il dĂ©clarĂ©.

Mais si le prĂ©sident amĂ©ricain s’est engagĂ© depuis son arrivĂ©e au pouvoir dans une virulente joute verbale avec le leader nord-corĂ©en qui a multipliĂ© les essais nuclĂ©aires, il a changĂ© sensiblement de ton au cours des dernières semaines.

Il y a quelques jours, il s’est fĂ©licitĂ© des discussions entre le Nord et le Sud. A l’issue de ces dernières, les deux pays ont convenu que Pyongyang allait envoyer une dĂ©lĂ©gation aux JO d’hiver qui se tiennent Ă Pyeongchang du 9 au 25 fĂ©vrier.