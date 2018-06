Une dizaine de conventions signées entre la Mauritanie et l’UA

La Mauritanie et l’Union Africaine (UA) ont signé vendredi à Nouakchott 11 conventions et protocoles visant à dynamiser leur coopération, constaté APA dans la capitale mauritanienne.Les documents signés comprennent la Convention pour la création du Centre africain pour le développement des engrais, la Charte africaine de sécurité routière, le Protocole d’amendement de l’article 10 (4) de la constitution de 2009 de la Commission africaine de l’aviation civile (CAFAC) et la Charte africaine de la renaissance culturelle africaine.

Les deux parties ont également signé la Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles, la Charte africaine sur le transport maritime révisée, les statuts du Centre africain du développement des minéraux et le protocole de la Cour de justice de l’UA.

Les signatures ont aussi porté sur le protocole sur les statuts de la Cour africaine de justice et des droits de l’Homme, la constitution de l’Association des organisations africaines de promotion du commerce et la Charte africaine sur les valeurs et les principes du service public et de l’administration.

Les documents ont été signés du côté mauritanien par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Ismael Ould Cheikh Ahmed, et, du côté de l’UA par la conseillère juridique Nemira Nejm.

C’est là une preuve l’engagement de la Mauritanie à dynamiser l’action commune africaine et à élargir le cercle du partenariat dans l’intérêt du développement, a souligné Ould Cheikh Ahmed, dans un mot lors de la cérémonie de signature.

Celle-ci est intervenue à 2 jours du 31e sommet de l’Union africaine prévu dimanche et lundi à Nouakchott.