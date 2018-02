« Je reste optimiste pour une gĂ©nĂ©ration sans excision », confie Ă l’AFP Ă l’occasion de la journĂ©e mondiale contre l’excision mardi, l’Ă©crivaine ivoirienne Hami TraorĂ©, victime de cette mutilation dans son enfance et qui a tĂ©moignĂ© en publiant un livre, « Le couteau brĂ»lant ».

L’excision touche 38% des femmes en CĂ´te d’Ivoire, selon une enquĂŞte gouvernementale. Mais d’après l’Association ivoirienne pour la dĂ©fense des droits des femmes (AIDF), ce chiffre serait largement supĂ©rieur, surtout en milieu rural et dans le nord et l’ouest du pays, malgrĂ© la loi qui interdit l’excision depuis 1998.

Pour Hami TraorĂ©, l’Ă©criture de son premier livre (publiĂ© en 2012) a constituĂ© une forme de thĂ©rapie. « Ce livre-lĂ je l’ai fait d’abord pour moi. Parce que dĂ©verser sa colère, sa douleur, partager sa souffrance, ça m’a fait vraiment beaucoup de bien, et je continue toujours ma guĂ©rison psychologique ».

« C’est très important de s’exprimer », mĂŞme si « parler de quelque chose d’intime, c’est difficile, d’autant que dans notre sociĂ©tĂ©, tout ce qui est liĂ© au sexe, Ă la tradition, reste un sujet tabou », explique d’une voix Ă©mue cette femme de 37 ans au visage grave.

« J’ai brisĂ© le mur du silence, j’ai dĂ©cidĂ© de mon destin », et « j’espère qu’il y aura beaucoup de victimes (de l’excision) qui vont parler » après moi, affirme-t-elle.

– ‘Il y a des avancĂ©es’ –

La loi ivoirienne punit les exciseuses de trois ans de prison et d’amende, mais elle est très peu appliquĂ©e, selon Constance YaĂŻ, la fondatrice de l’AIDF et ancienne ministre de la SolidaritĂ© et de la Promotion de la Femme. « Les magistrats prĂ©fèrent sermonner les exciseuses » plutĂ´t que de prononcer des peines de prison, dĂ©nonce-t-elle.

Hami TraorĂ©, qui parallèlement Ă sa profession d’Ă©crivain (son troisième livre est en prĂ©paration), dirige une fondation contre les violences sexuelles, la Fondation Gnitresor, estime cependant que la lutte contre l’excision porte ses fruits petit Ă petit.

« Le changement de comportement, c’est Ă long terme. En milieu rural on n’osait pas parler rĂ©ellement des mutilations gĂ©nitales fĂ©minines, mais aujourd’hui, les chefs coutumiers, les guides religieux, les leaders charismatiques, tout le monde en parle. Il y a des avancĂ©es », juge-t-elle.

« Avant on n’entendait pas parler de victimes. Personne n’osait prendre la parole pour tĂ©moigner Ă visage dĂ©couvert ». « Aujourd’hui, on arrive Ă organiser des confĂ©rences en milieu scolaire, je vois des Ă©lèves de sixième prendre la parole et tĂ©moigner devant des centaines de personnes. Les parents Ă©changent avec leurs enfants sur le sujet. Je reste optimiste pour une gĂ©nĂ©ration sans excision », conclut Hamitraore.

L’AIDF plaide pour que le gouvernement fasse de la lutte contre l’excision « une vĂ©ritable prioritĂ© politique ».

Selon l’ONU, près de trois millions de filles sont excisĂ©es chaque annĂ©e dans le monde, et au total 200 millions de filles et de femmes ont subi une forme de mutilation gĂ©nitale dans les pays les plus concernĂ©s (27 pays africains, ainsi que le YĂ©men, l’Irak et l’IndonĂ©sie – chiffre 2016).