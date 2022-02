Une exposition sur le café et le thé au Rwanda

La capitale rwandaise, Kigali, va accueillir une exposition sur le café et le thé africains.La première édition de l’Africa Coffee & Tea Expo (ACT) aura lieu au Village des Expositions du Centre de conférence de Kigali (KCC) du 12 au 14 juillet 2022, ont révélé lundi ses organisateurs.

La rencontre va favoriser les liens commerciaux entre les producteurs africains de café et de thé et les acheteurs internationaux, en présentant les meilleurs produits africains sur le marché mondial.

Sous le thème « Café et thé africains, la chaîne de valeur pour des pratiques durables », l’exposition de trois jours sera une plateforme de mise en réseau B2B du café et du thé sur le continent africain, fournissant principalement des connexions ciblées pour un contenu stratégique de croissance du secteur afin de répondre aux besoins des partenaires impliqués.

L’évènement sera un moment opportun pour évaluer les défis auxquels le continent africain est confronté dans les deux secteurs de l’agrobusiness et explorer les opportunités disponibles. En plus de discuter des actions qui permettront d’améliorer la qualité et la compétitivité du café et du thé en provenance d’Afrique, l’exposition contribuera à la promotion, à la croissance des marchés existants et à l’exploration de nouveaux marchés.

« Le café et le thé continuent de jouer un rôle de premier plan dans l’économie de l’Afrique et dans la vie de nos producteurs et opérateurs commerciaux. Le continent contribue respectivement à 11% et 37% des exportations mondiales de ces deux cultures de rente. Cela contribue de manière significative aux recettes en devises et à la monétisation de l’économie rurale. C’est quelque chose d’important dont nous devons discuter plus souvent pour que ses revenus soient encore plus importants », a affirmé Claude Bizimana, le PDG du National Agricultural Export Development Board.