Une firme indienne veut investir 500 mns USD dans la construction d’un port au Mozambique

Le groupe indien Essar Ports Group a annoncĂ© son intention d’investir 500 millions de dollars dans la construction d’un port capable de traiter 20 millions de tonnes de charbon par an dans la ville portuaire de Beira (centre du Mozambique).La sociĂ©tĂ© a dĂ©clarĂ© dans un communiquĂ© que le projet sera exĂ©cutĂ© sur la base de conception, construction, propriĂ©tĂ©, exploitation et transfert (DBOOT) par New Coal Terminal Beira, SA, une coentreprise d’Essar et de la sociĂ©tĂ© portos Portos Railways, CFM.

Le projet vise à améliorer la capacité de traitement du charbon du Mozambique de 20 millions de tonnes par an, en deux phases annuelles de 10 millions de tonnes.

« Essar Ports a signĂ© un accord de concession de 30 ans avec le gouvernement du Mozambique pour le dĂ©veloppement d’un nouveau terminal de charbon au port de Beira, dans le cadre d’un projet de partenariat public-privĂ© (PPP) », a indiquĂ© la compagnie.Â