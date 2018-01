Une foire dénommée ‘’Consommons local », prévue en février à Ouagadougou

La premiĂšre Ă©dition d’une foire dĂ©nommĂ©e ‘’Consommons local » est prĂ©vue du 19 au 25 fĂ©vrier prochains Ă Ouagadougou, a-t-on appris auprĂšs des organisateurs.Selon le comitĂ© d’organisation, cette foire qui s’inscrit dans la dynamique de la sensibilisation des BurkinabĂš Ă produire et Ă consommer local, a pour thĂšme : «Consommation des produits locaux et crĂ©ation d’emploi: stratĂ©gies et engagements nationaux pour la dynamisation du secteur de productivité».

De l’avis du prĂ©sident du comitĂ© d’organisation, Moumouni Diallo, cette activitĂ© prend en compte tous les secteurs de la production et de la transformation des produits locaux burkinabĂš.

L’initiative de la foire ‘’Consommons local » est de l’Association Wa-mĂȘdĂŽ qui signifie «Viens nous construire» en langue nationale mossi (ethnie majoritaire au Burkina Faso).

Pour cette association, le socle de l’Ă©conomie se trouve dans la production et la consommation locale.

La structure estime que la production locale au Burkina est un secteur plein d’avenir et constitue une alternative durable dans la lutte contre le chĂŽmage et la pauvretĂ© en milieu rural et urbain.

De fait, selon le prĂ©sident de l’association Wa-mĂȘdĂŽ, Ibrahim OuĂ©draogo alias Akim, le secteur des produits locaux burkinabĂš bĂ©nĂ©ficie d’une large gamme de produits de qualitĂ© et est dotĂ© d’un marchĂ© local et d’une main d’Ɠuvre abondante.

Au programme de la foire, il est notamment prĂ©vu une rue marchande dĂ©nommĂ©e «Burkin’daaga», un panel dĂ©bat et des rencontres B to B.