Une grÃ¨ve de 3 jours paralyse les collectivitÃ©s territoriales en CÃ´te d’Ivoire

Une grève de trois jours paralyse les services des collectivités territoriales de Côte d’Ivoire (mairies, districts et régions) à l’appel des trois syndicats des agents, a constaté, APA dans la capitale économique ivoirienne.Depuis mercredi, la quasi-totalité des locaux des mairies et régions du pays sont restés fermés. Ils le demeureront jusqu’à vendredi, à en croire les agents qui observent cet arrêt de travail pour réclamer ‘’le statut de la fonction publique territoriale, le déblocage des salaires des agents de mairie des zones ex (CNO), le paiement effectif des indemnités et avantages alloués à certains fonctionnaires et agents exerçant dans les collectivités territoriales », lit-on dans une copie de préavis de grève parvenue à APA.

Le Syndicat national du personnel des collectivités de CI (SYNAPECOCI), le Syndicat national du personnel des collectivités de Côte d’Ivoire (SYNAPECODI) et le Syndicat des agents de mairie de Côte d’Ivoire (SYNAMACI) sont co-signataires du mouvement de grève.