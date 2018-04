Une histoire ancienne, du gaz et une dynastie: ce qu’il faut savoir sur l’AzerbaÃ¯djan

L’AzerbaĂŻdjan organise mercredi une Ă©lection prĂ©sidentielle anticipĂ©e qui devrait voir le prĂ©sident au pouvoir depuis 14 ans, Ilham Aliev, ĂŞtre rĂ©Ă©lu pour un quatrième mandat et prolonger le règne de la famille Aliev, qui dure depuis plus de 40 ans.

Voici cinq choses Ă savoir sur ce pays riche en hydrocarbures, bordĂ© par la mer Caspienne Ă la croisĂ©e des chemins entre l’Iran et la Russie.

. La ‘Terre du feu’

Les flammes naturelles qui surgissent frĂ©quemment du sol azerbaĂŻdjanais gorgĂ© de gaz ont poussĂ© ses habitants Ă le surnommer la « Terre du feu ».

L’expression trouve ses origines dans le zoroastrisme, une religion monothĂ©iste venue de l’ancien Iran, qui vĂ©nère le feu et fut prĂ©dominante en AzerbaĂŻdjan jusqu’Ă sa conversion Ă l’islam chiite

L’analogie au feu est partout en AzerbaĂŻdjan. Le pays utilise l’expression « Terre du feu » dans ses campagnes de promotion touristique et le slogan « Allume ton feu » fut celui du concours 2012 de l’Eurovision, organisĂ© Ă Bakou.

Une flamme est en outre l’Ă©lĂ©ment central des armoiries de l’AzerbaĂŻdjan et les trois grattes-ciels dominant Bakou, devenus un symbole de la capitale azerbaĂŻdjanaise, sont appelĂ©s les « Flame Towers ».

. La grotte d’Azokh

C’est un des paysages naturels majeurs d’AzerbaĂŻdjan, situĂ© sur le territoire du Nagorny-Karabakh, une rĂ©publique sĂ©paratiste sous contrĂ´le armĂ©nien depuis qu’une guerre a opposĂ© les deux pays dans les annĂ©es 1990.

Ce labyrinthe calcaire est un important site palĂ©ontologique dans lequel ont Ă©tĂ© retrouvĂ©s des restes humains vieux d’un milion et demi d’annĂ©es, en faisant un des plus vieux sites habitĂ©s au monde.

. De l’improvisation

Art complexe, entre poĂ©sie classique et improvisation musicale, le mugham est un genre musical traditionnel reflĂ©tant la longue histoire du pays et ses contacts avec les Perses, les ArmĂ©niens, les GĂ©orgiens et d’autres peuples turcs.

Le chanteur, accompagné de musiciens jouant des instruments traditionnels de la région, le tar (luth à long manche), le kamancha (violon à pique à quatre cordes) et le daf (sorte de grand tambourin), se prête à de nombreuses improvisations tant musicales que poétiques.

Une sĂ©lection de mughams azerbaĂŻdjanais fut enregistrĂ©e sur le « Disque de Voyager », embarquĂ© Ă bord des deux sondes spatiales Voyager lancĂ©es en 1977, sorte de bouteilles Ă la mer interstellaire.

. Le cheval Karabakh

C’est l’animal national de l’AzerbaĂŻdjan: le cheval Karabakh est un petit cheval de montagne, rĂ©putĂ© pour sa rĂ©sistance et sa vitesse. C’est aussi la première race chevaline reconnue par l’Unesco comme faisant partie du patrimoine culturel immatĂ©riel de l’humanitĂ©.

Grâce Ă ses qualitĂ©s, le cheval Karabakh est l’animal idĂ©al pour pratiquer le tchovgan, un jeu Ă©questre traditionnel se rapprochant du polo. Mais la race est en danger: menacĂ©e depuis le dĂ©but du 20e siècle, elle compte aujourd’hui moins de 1.000 individus.

. La dynastie Aliev

Si l’on en croit sa constitution, l’AzerbaĂŻdjan est une rĂ©publique dĂ©mocratique. Mais le pays est dirigĂ© depuis plus de 45 ans par une mĂŞme famille: les Aliev. En 1969, Heymar Aliev, ancien chef du KGB local, prend le pouvoir de ce qui est encore une rĂ©publique soviĂ©tique. Il reste au pouvoir après l’indĂ©pendance de l’AzerbaĂŻdjan, en 1991.

A sa mort, en 2003, son fils Ilham prend sa suite. Selon ses opposants, la famille Aliev a amassĂ© une immense fortune et s’est arrogĂ© des pans entiers de l’Ă©conomie du pays. L’an passĂ©, Ilham Aliev, Ă nommĂ© sa femme vice-Première prĂ©sidente. Elle s’est aussi vu dĂ©cernĂ©e la plus importante dĂ©coration d’AzerbaĂŻdjan: l’ordre… Heydar Aliev.