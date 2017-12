Une hÃ´tesse de l’air suspend le vol du temps

Le vol 2160 d’American Airlines en provenance de Boston vient de se poser Ă Washington et Bette Nash, 81 ans, assiste les passagers qui dĂ©barquent. Dans la cabine de l’Airbus, on l’embrasse, on la photographie, on la remercie… comme Ă chacun de ses voyages.

Après six dĂ©cennies Ă sillonner le ciel, l’hĂ´tesse de l’air conserve un style impeccable, une Ă©nergie incroyable et un sourire constant. Elle n’a perdu qu’une chose: l’anonymat.

Kendra Taylor, une passagère, rayonne d’avoir pris un selfie avec l’octogĂ©naire: « Quand je l’ai vue, j’ai pensĂ©: Mon Dieu! C’est elle que j’ai vue Ă la tĂ©lĂ© la semaine dernière ».

Mme Nash, en tailleur foncĂ© agrĂ©mentĂ© d’un foulard colorĂ©, les cheveux en chignon, s’amuse des compliments, se prĂŞte aux accolades. C’est elle la vedette incontestable de l’avion, et non le commandant de bord, Mike Margiotta, qui sort du cockpit.

« Très professionnelle », dit-il de l’hĂ´tesse modèle. « Elle a cette touche vieille Ă©cole, qui rappelle le bon vieux temps. »

Aux Etats-Unis, les pilotes sont tenus de prendre leur retraite Ă 65 ans, mais pas les hĂ´tesses de l’aviation commerciale, dont Bette Nash est vraisemblablement la doyenne mondiale.

Il faut la voir trottiner Ă toute vitesse dans les coursives du terminal, traĂ®nant sa valise derrière elle. Difficile de ne pas ĂŞtre gagnĂ© par l’admiration quand on l’Ă©coute.

« Je me lève Ă 02H10 du matin. J’ai deux rĂ©veils et, quand ils sonnent, je ne reste pas au lit! ». L’octogĂ©naire rĂ©sidant en Virginie trouve le temps de prĂ©parer Ă manger pour son fils unique, handicapĂ©, dont elle s’occupe dès qu’elle retrouve le plancher des vaches.

– Des fourrures… aux tongs –

Toute pomponnĂ©e, elle arrive avant le lever du soleil Ă l’aĂ©roport national Ronald Reagan. Son vol de prĂ©dilection est le « Washington-Boston-Washington », qu’elle peut choisir prioritairement vue son anciennetĂ© incomparable.

Elle avait 21 ans, sous la prĂ©sidence de Dwight Eisenhower, quand Eastern Air Lines, compagnie depuis disparue, l’a recrutĂ©e comme « sterwardess », un terme devenu dĂ©suet.

A l’Ă©poque, le transport aĂ©rien Ă©tait l’apanage d’une certaine Ă©lite. « Il y avait beaucoup d’hommes d’affaires, puis les femmes sont arrivĂ©es avec leurs manteaux de fourrure, leurs parures, leurs chapeaux. On ne voyait pas les tongs et les baskets d’aujourd’hui », ironise Bette Nash.

Elle-mĂŞme a tout connu sur le plan vestimentaire, « du strict Ă l’Ă©lĂ©gant, en passant par le sauvage ».

« Au dĂ©but des annĂ©es 1960, quand Kennedy est arrivĂ© au pouvoir, tout s’est relâchĂ©, on portait des uniformes complètement fous, on a mĂŞme eu des mini-shorts et des bottes », se souvient-elle.

En ces temps prĂ©historiques, les plateaux-repas Ă la chaĂ®ne n’existaient pas. Les hĂ´tesses cuisinaient aussi bien du homard que du canard Ă l’orange, dĂ©coupaient les rĂ´tis. En première classe, les clients avaient droit Ă l’argenterie et Ă la porcelaine.

« Nous passions avec cinq chariots: d’abord celui des boissons, puis celui des hors-d’oeuvre, ensuite le plat principal, puis le chariot des desserts et enfin les digestifs. »

« Les vols touristiques Ă©taient uniquement pour les touristes, on ne mĂ©langeait pas. On vendait les sandwiches 50 cents et le verre de lait 15 cents, et on ne proposait aucune boisson fraĂ®che. Il n’y avait que cafĂ©, thĂ©, chocolat chaud et bouillon. »

– SalariĂ©e de… Trump –

Grèves, fusions, rachats, Bette Nash a vĂ©cu tous les soubresauts du secteur aĂ©rien aux Etats-Unis. Elle a mĂŞme travaillĂ© pour Trump Shuttle, une compagnie brièvement possĂ©dĂ©e par l’actuel prĂ©sident.

Lors d’une approche de Washington mĂ©morable, son avion s’est trouvĂ© pris dans des turbulences d’une telle violence que les toilettes se sont dĂ©tachĂ©es du plancher de l’appareil.

« On était cerné par les éclairs et on a même survolé la Maison Blanche, ce qui est complètement illégal. On a cru accrocher le sol avec une aile. On a rebroussé chemin pour repartir vers New York. »

Il y a dix ans, pour ses 50 ans de carrière, l’avion de Bette Nash a Ă©tĂ© accueilli sur le tarmac par les jets des sapeurs-pompiers, un honneur normalement rĂ©servĂ© aux pilotes chevronnĂ©s ou au baptĂŞme d’un nouvel appareil. Qui imaginait alors qu’elle serait toujours lĂ aujourd’hui?

« Je ne vais quand mĂŞme pas travailler jusqu’Ă 90 ans », dit-elle. Avant d’ajouter, Ă propos de la retraite: « Je ne veux pas y penser! ». Bette Nash fĂŞtera ses 82 ans le 31 dĂ©cembre.