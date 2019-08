Une micro finance dédiée à la « femme active » étend sa toile en Côte d’Ivoire

Mimoyé finance, une nouvelle institution financière dédiée à la « femme active » vient d’ouvrir une agence dans la ville d’Arrah, dans la Région du Moronou, dans l’Est ivoirien, où elle envisage de soutenir l’autonomisation de la femme.Le compte à rebours des activités a été lancé le mardi 6 août 2019 en présence de nombreuses personnalités politiques, coutumières et administratives dont le préfet de région et le corps préfectoral, le maire d’Arrah, le chef du village de la tribu Ahua.

« L’arrivée de Mimoyé à Arrah, traduit le combat pour l’autonomisation de la femme », s’est réjouie le maire de la commune d’Arrah, Mme Harlette N’Guessan Badou. Elle avait à ses côtés Mme Véronique Aka, une femme entreprenante et leader dans la région.

Députée et présidente du Comité interparlementaire de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (CIP-UEMOA), Aka Véronique, a à l’endroit des cadres de la région déclaré qu’il « nous faut désormais prendre une heure pour faire la politique et 23 heures pour développer nos régions ».

« Si le chemin de l’école ne vous a pas réussi, il y a bien d’autres chemin tels que l’Epargne », a -t-elle poursuivi, exhortant les femmes à développer des projets avec l’appui de cette microfinance, qui se donne pour objectif principale de créer de la valeur ajoutée pour l’entreprenariat féminin.

Mimoyé, à travers ses services, veut impulser l’inclusion financière des femmes et soutenir les femmes entrepreneures à l’expansion de leurs activités et promouvoir l’entrepreneuriat féminin. Et ce, en participant durablement à leur émancipation financière et sociale.

« Nous confirmons notre volonté de maintenir un service qualité pour vous toutes. Nous voulons voir la région du Moronou se développer et créer de la richesse de façon continue », a assuré Yalis Sané, la directrice générale de l’institution financière Mimoyé.

Pour le préfet de région du Moronou, qui s’est félicité de l’ouverture de cet établissement financier dans la localité, « épargner, emprunter, réaliser, entreprendre, investir, payer ses impôts doivent faire partie de notre culture, de notre mode de vie ».

« L’épargne est une bonne chose, épargner peut vous mettre à l’abri de certaines situations dans la vie. L’Epargne et le crédit constituent le moteur d’une économie moderne », a-t-elle relevé avant de procéder à la coupure du ruban symbolisant l’ouverture officielle de l’Agence Mimoyé d’Arrah.

Un prix d’excellence a été décerné le 6 août, à la veille de l’an 59 de l’indépendance de la Côte d’Ivoire, à un champion du secteur de la micro finance. Il est revenu à Jean Luc Konan, directeur général du groupe Cofina qui a reçu le Prix d’excellence du chef d’entreprise champion national.

« C’est avec beaucoup d’humilité que je reçois cette distinction des mains du président de la République, SE Alassane Ouattara. Je suis vraiment honoré que le choix du Prix d’Excellence du chef d’Entreprise Champion National, se soit porté sur ma modeste personne en 2019 », a-t-il dit.

Pour M. Jean Luc Konan, « le Prix national de l’excellence est une référence nationale et un idéal pour tout Ivoirien ». Il a affirmé recevoir cette distinction comme une « mission », s’engageant à faire et à donner encore plus à son pays afin que les entrepreneurs et les PME puissent trouver une réponse à leur problématique de financement et de croissance.

En Afrique, les PME représentent 90 % des sociétés privées et 33 % du Produit intérieur brut (PIB). La méso finance, elle, se positionne comme une réponse efficiente au nouveau paradigme des marchés émergents Africains.

Seulement 6,4% des PME africaines ont accès aux financements bancaires alors qu’elles représentent les premiers pourvoyeurs de richesses dans les économies africaines avec près de la moitié des emplois.