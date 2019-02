Une mission des Nations Unies appelle les Centrafricains à s’approprier l’accord de paix de Khartoum

Au terme d’une visite de trois jours en République centrafricaine ce vendredi, une mission de haut niveau des Nations Unies appelle les Centrafricains à s’approprier l’accord de paix signé le 6 février dernier à Bangui entre le Gouvernement et les principaux groupes armés actifs dans le pays et réaffirme la mobilisation de la communauté internationale pour la mise en œuvre du texte selon la mission onusienne en Centrafrique(MINUSCA).Au cours de leur visite, la délégation a fait le tour des plus autorités centrafricaines et rencontré les membres de l’Autorité Nationale des Élections pour mettre les bases de la prochaine organisation des élections générales de 2020-2021. Elle a aussi visité des projets financés par le Fonds de consolidation de la paix (PBF) dans le pays, à savoir un projet à l’intention des femmes parlementaires ainsi que les écoles de police et de gendarmerie récemment réhabilités pour permettre la formation des 500 policiers et gendarmes recrutés en 2018.

Signalons qu’entre 2008 et 2018, le fonds a soutenu 45 projets en RCA pour une valeur totale de 71.483.285 millions de dollars (41.174 372.160 francs CFA)

La délégation onusienne est composée des Sous-Secrétaires généraux aux opérations de maintien de la paix, Bintou Keita, celui de l’appui à la consolidation de la paix, Oscar Fernandez-Taranco, et de l’ambassadeur du Maroc auprès des Nations unies et président de la Configuration République Centrafricaine de la Commission de la consolidation de la paix des Nations unies (PBC), Omar Hilale.