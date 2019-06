Une plénière du dialogue social sur le régime de retraite complémentaire prévue vendredi à Abidjan

L’Institution de prévoyance sociale-Caisse générale de retraite des agents de l’Etat (IPS-CGRAE) de Côte d’Ivoire organise vendredi à Abidjan une plénière du dialogue social sur la mise en œuvre du régime de retraite complémentaire par capitalisation au profit des fonctionnaires et agents de l’Etat, selon une note transmise à APA, jeudi.Cette plénière du dialogue social, placée sous la présidence du ministre ivoirien de l’Emploi et de la protection sociale, M. Pascal Kouakou Abinan, regroupera les syndicats et les centrales syndicales des fonctionnaires et agents de l’Etat de Côte d’Ivoire.

Elle s’inscrit dans le cadre de « l’opérationnalisation » du régime de retraite complémentaire par capitalisation au profit des fonctionnaires et agents de l’Etat. Au cours de la plénière du dialogue social, des débats seront engagés sur la mise en œuvre dudit régime avec les partenaires sociaux.

La plénière, prévue dans la salle polyvalente de l’Agence principale de l’IPS-CGRAE de Cocody-Attoban, dans l’Est d’Abidjan, vise à « valider avec tous les partenaires sociaux, de façon consensuelle, les principales caractéristiques de ce régime ainsi que les conditions de sa mise en œuvre ».

Durant la période du dialogue social, le directeur général de l’IPS-CGRAE, M. Abdrahamane Berté et son équipe, ont ainsi pris le temps de sensibiliser les fonctionnaires aux avantages liés à ce nouveau produit, qui devrait les accompagner de façon soutenue à la retraite.

Au cours de cette session de clôture, il sera aussi question pour les partenaires sociaux de marquer, de façon solennelle, leur adhésion à la mise en œuvre du Régime de retraite complémentaire par capitalisation (RCC), à travers un protocole portant consensus sur la mise en œuvre dudit régime.