Une PremiÃ¨re. TÃ©lÃ©confÃ©rence entre Ã©tudiants marocains et les astronautes de l’ISS

Les Ă©tudiants de l’École nationale supĂ©rieure d’informatique et d’analyse des systèmes (ENSIAS) tiendront le 3 janvier prochain une session de tĂ©lĂ©confĂ©rence avec les astronautes de la Station spatiale internationale (ISS).Il s’agit d’une première dans l’histoire des pays du monde arabe.

Le programme Radio Amateur de la station spatiale internationale (ISS) est une activité ouverte aux radios clubs et établissements scolaires, permettant à ces derniers de contacter les astronautes en orbite.

C’est dans ce cadre qu’une vingtaine d’Ă©tudiants de l’ENSIAS tiendront une session de tĂ©lĂ©confĂ©rence avec un astronaute de la NASA actuellement en mission au niveau de la station.

Ce dernier sera interrogĂ© sur plusieurs questions en rapport avec les sciences et technologies de l’espace et la vie dans la station. Cette communication sera possible grâce Ă un partenariat avec la fondation KSF Space, la NASA, l’Agence spatiale europĂ©enne (ESA) et l’opĂ©rateur Maroc TĂ©lĂ©com.

La Station spatiale internationale gravite Ă environ 400 km d’altitude. Elle accomplit 16 rotations par jour autour de la terre depuis son lancement en 1998. Elle est occupĂ©e en permanence par un Ă©quipage international qui se consacre Ă la recherche scientifique dans l’environnement spatial, pendant que la NASA s’occupe de son pilotage.

La station spatiale peut ĂŞtre suivie au quotidien depuis le site de la NASA. Il est aussi possible de recevoir une alerte quand la station spatiale est au-dessus de vous.