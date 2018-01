Proche, grosse, et « sanguine »: une Ă©clipse lunaire totale particulièrement rare par sa taille offrait mercredi un spectacle impressionnant et visible d’une bonne partie du globe, appelĂ© « Super Lune bleue de sang ».

En pleine nuit, des milliers de personnes se sont rassemblĂ©es en Californie pour voir la Lune disparaĂ®tre, privĂ©e des rayons du soleil, avant de rĂ©apparaĂ®tre teintĂ©e de rouge, d’oĂą son nom de « lune de sang ». Elle est aussi qualifiĂ©e de « bleue », car il s’agit de la deuxième pleine Lune en un mois, un nom qui fait rĂ©fĂ©rence Ă la raretĂ© du phĂ©nomène (il ne survient en moyenne que tous les deux ans et demi) mais pas du tout Ă sa couleur.

Certains avaient attendu plus de cinq heures avec l’espoir de trouver une bonne place au coeur de l’observatoire Griffith de Los Angeles, qui a ouvert ses portes Ă 03H30 pour accueillir quelque 2.000 spectateurs.

L’Ă©clipse a finalement dĂ©butĂ© vers 3H45 (11H45GMT), une ombre noire commençant Ă grignoter la Lune blanche. Une heure plus tard, elle Ă©tait plongĂ©e dans le noir puis, Ă mesure qu’elle se dĂ©voilait de nouveau, des teintes cuivrĂ©es ont colorĂ© sa surface.

Le spectacle devait pouvoir ĂŞtre admirĂ© depuis l’AmĂ©rique du Nord, la Russie, l’Asie et l’ocĂ©an Pacifique. La majeure partie de l’Europe, l’Afrique et l’AmĂ©rique du sud a en revanche Ă©tĂ© privĂ©e du show par la lumière du soleil.

En AmĂ©rique du Nord, en Alaska ou Ă HawaĂŻ, l’Ă©clipse a Ă©tĂ© visible avant le lever du soleil. Au Moyen-Orient, en Asie, en Russie orientale, en Australie et en Nouvelle-ZĂ©lande, le spectacle se dĂ©roulait au lever de la Lune dans la soirĂ©e de ce mercredi. Spectacle qui, contrairement aux Ă©clipses de soleil, ne nĂ©cessite pas de lunettes de protection pour pouvoir ĂŞtre admirĂ©.

– ‘Cadeau rare’ –

La teinte rouge de la Lune, qui ne produit pas sa propre lumière, rĂ©sulte d’un phĂ©nomène lumineux: les rayons du soleil qui traversent l’atmosphère terrestre sont « diffusĂ©s » (rĂ©flĂ©chis, ndlr), Ă l’exception des rayons rouges.

« La couleur rouge apparaissant pendant une Ă©clipse lunaire est très particulière, c’est un cadeau rare de pouvoir observer une lune sanguine », souligne Brian Rachford, professeur associĂ© de physique Ă l’universitĂ© amĂ©ricaine de Embry-Riddle Aeronautical.

Cette Ă©clipse Ă©tait tout particulièrement attendue car la lune prĂ©sentait « trois spĂ©cificitĂ©s Ă la fois », confirme l’Observatoire de Paris sur son site: non seulement « bleue » et « sanguine », elle Ă©tait aussi « Super »!

« Super », car l’astre est très proche de la Terre ce mercredi.

L’Ă©clipse est intervenue seulement 27 heures après que la Lune a atteint son point orbital le plus proche de notre planète, appelĂ© le pĂ©rigĂ©e. Elle est donc apparue alors un peu plus grosse que d’habitude, « de 7% environ par rapport Ă une Lune moyenne, ce qui permettra d’en distinguer plus facilement Ă l’oeil nu les zones sombres et les contrastes », prĂ©voyait l’Observatoire de Paris.

Le dernière « Super Lune bleue de sang » s’Ă©tait produite le 30 dĂ©cembre 1982 et avait Ă©tĂ© visible en Europe, en Afrique et dans l’ouest de l’Asie.

Pour l’AmĂ©rique du Nord, il faut remonter Ă 152 ans, au 31 mars 1866, selon les annales.

Le prochain phénomène similaire est prévu le 31 janvier 2037.