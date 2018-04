Une table ronde consacrÃ©e Ã  la transformation des produits locaux s’ouvre Ã  Abidjan, jeudi

Une table ronde consacrĂ©e Ă la transformation et Ă la promotion des produits locaux s’ouvrira, jeudi, Ă Abidjan autour du thème, « inclusion financière, clĂ© de la croissance durable pour les femmes transformatrices en CĂ´te d’Ivoire ».InitiĂ©e par la Fondation African Women Initiatives (AWI), cette table ronde vise Ă amĂ©liorer l’Ă©ducation financière des femmes transformatrices tout en les informant sur  les programmes et mĂ©canismes financiers mis Ă leur disposition, aussi bien par l’Etat que le secteur privĂ©.Â

« La Fondation a dĂ©cidĂ© de se mettre sur le segment de la transformation pour aider les femmes Ă se structurer, Ă transformer et Ă promouvoir leurs produits », a expliquĂ©, jeudi, face Ă la presse la prĂ©sidente de la Fondation AWI, Mariam Fadiga-Fofana, soulignant que cette table ronde servira de prĂ©texte pour lancer la deuxième Ă©dition du Forum femme et dĂ©veloppement (FOFED) prĂ©vue en septembre prochain. . Â

Quelque 200 participants dont des femmes, des partenaires au développement, des institutions financières et des ministères techniques sont attendus à cette table ronde du jeudi 26 avril prochain.

Les indicateurs de l’inclusion financière en Afrique sont tous infĂ©rieurs Ă la moyenne mondiale. En effet, sur le continent 35 % de la population dispose d’un compte en banque et 15,4 % Ă©pargne dans une institution financière.

L’accès au financement des populations reste une problĂ©matique structurelle forte des Ă©conomies d’Afrique subsaharienne, en partie  tributaire de  la faible inclusion financière des agents Ă©conomiques des Etats.

En CĂ´te d’Ivoire, le taux de bancarisation reste encore faible, mĂŞme s’il a connu une rĂ©elle progression en 10 ans  passant de 7,1 % en 2007 Ă 16 % en 2016.Â

Les secteurs agricoles et la  petite agro-industrie restent fortement exclus financièrement, en raison du  faible niveau d’instruction et d’Ă©ducation financière des acteurs, notamment des femmes, vĂ©ritables soutiens financiers pour leur cercle familial  et pour leur  communautĂ©, malgrĂ© l’ambition de l’Etat de CĂ´te d’Ivoire de parvenir Ă la transformation structurelle de l’Ă©conomie.