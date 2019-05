Une télévision annonce un «dispositif éditorial exceptionnel» pour suivre la CAN 2019 en Côte d’Ivoire

Le groupe audiovisuel français Canal+ a annoncé vendredi à Abidjan la mise en place d’un « dispositif éditorial exceptionnel » pour permettre à ses abonnés en Côte d’Ivoire de suivre de façon optimale la 32è édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2019 prévue en Égypte du 21 juin au 19 juillet 2019.L’information a été donnée par Aziz Diallo, le directeur général de Canal+ Côte d’Ivoire qui a présenté à la presse, les offres de son groupe pendant cette compétition.

Ce dispositif éditorial exceptionnel qui sera assuré par les meilleurs experts mondiaux couvre l’ensemble des quatre chaînes de sport Canal en qualité HD.

Poursuivant, il a souligné «qu’on aura un traitement exceptionnel réalisé sur nos chaînes, notamment, les émissions avant la CAN dénommées +En route pour la CAN+» .

« Le 03 juin, nous aurons une émission spéciale dédiée à la Côte d’Ivoire et également 4 autres émissions qui seront faites jusqu’au 21 juin prochain. Pendant la CAN, nous aurons deux grosses émissions que sont +Jour de CAN+ qui parlera de l’ensemble des matchs analysés par les experts et +Soir de CAN+ qui fera le résumé de la journée », a par ailleurs expliqué M. Diallo.

La 32è édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) se déroulera du 21 juin au 19 juillet prochain en Égypte. Cette compétition sportive, la plus grande du continent, réunira 24 pays dont la Côte d’Ivoire qui est logée dans le groupe D avec le Maroc, la Namibie et l’Afrique du Sud.