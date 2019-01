Une vingtaine de pays attendus à la 24ème édition de l’Ascension du Mont Cameroun

Une vingtaine de pays d’Afrique, d’Europe, d’Amérique et d’Asie vont participer à la 24ème édition de l’Ascension du mont Cameroun dénommée la Course de l’Espoir prévue le 23 février prochain à Buéa (Sud-ouest), a appris APA, vendredi, auprès du Comité d’organisation.Selon ce comité, l’édition de cette année gardera la même configuration que celles des cinq dernières années avec trois catégories : les femmes, les juniors et les seniors.

Chapeauté par le ministère des Sports et de l’Education physique (MINSEP), le comité procède actuellement à l’installation officielle des présidents, vice-présidents, rapporteurs et membres des différentes sous-commissions qui composent le comité d’appui à l’organisation de la Course de l’espoir.

« Il est impérieux d’asseoir une organisation performante, rationnelle, efficace qui permet la mobilisation de toutes les énergies positives pour le succès de l’événement », a déclaré à ce propos le ministre des Sports et de l’Education physique, Narcisse Mouelle Kombi.

Au regard de la situation sécuritaire qui règne dans cette partie du Cameroun avec les attaques des milices sécessionnistes, le gouverneur de la région du Sud-ouest, Bernard Okalia Bilaï, a rassuré que « toutes les dispositions sécuritaires sont prises pour que la compétition se déroule dans de bonnes conditions ».

En tout, il faudra parcourir plus de 42 km dans un relief abrupt pour atteindre le sommet du Mont Cameroun qui culmine à 4100 mètres, cet immense massif étant du reste le plus haut du pays.