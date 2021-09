Union sportive de Douala : le président Franck Happi démissionne

C’est à travers un communiqué signé du président du Comité des sages, Emmanuel Ngassa Happi, que l’annonce a été faite. Une démission qui intervient après la relégation de l’Union de Douala au cours de cette saison, après 63 ans en Élite sans descente.

« Au nom du Conseil supérieur des sages, et pour le compte de l’Union sportive de Douala, nous avons reçu la semaine dernière et dans nos bureaux, la démission des quatre membres du Comité de gestion élu au dernière congrès notamment : Franck Happi (président), Paulin Zuko (1er vice-président), Polycarpe Kenmogne (2ème vice-président) et Yankam Bernard (3ème vice-président) », peut-on lire sur le communiqué dont journal du Cameroun a eu copie.

Le communiqué ajoute que : « le Conseil des sages a pris acte et informe les membres et les autorités sportives qu’en application des dispositions souveraines de l’article 23 de nos statuts, et sous sa coordination, un Comité transitoire de gestion sera mis en place dans les 72 heures aux fins de gérer notre association jusqu’à la tenue de notre prochaine Assemblée générale qui se tiendra très rapidement ».

Porté à la tête de l’équipe mythique en fin 2011, Franck Happi rend donc son tablier 10 ans après. Franck Happi avait pourtant bien démarré sa gouvernance par un titre de champion en 2012, peut-être trop précoce. Puisque derrière, l’équipe n’a plus rien gagné et à commencer à jouer le maintien ces dernières années.

La grogne des supporters en fin de semaine dernière a eu raison de Franck Happi et de son comité de gestion. L’homme d’affaires tchadien Ibrahim Wang Laouna Foullah est pressenti pour diriger le club «au million de supporters».