Tchingankong Moise est suspendu pour une période de trois mois par une décision du recteur signée du 19 juin 2019.

Il est reproché à Tchingankong Moise, vice-doyen chargé de la programmation et du suivi des activités académiques à la Faculté des sciences juridiques et politiques à l’Université de Yaoundé II-Soa des «violations graves et répétées de l’éthique et des usages universitaires, notamment par la modification et l’émission des procès-verbaux des examens en dehors des jurys, et la délivrance subséquente, des relevés de notes et d’attestation de réussite».

Il est par conséquent suspendu pour une période de trois mois. L’article 2 de la décision du recteur Adolphe Minkoa She désigne par ailleurs Bernard Raymond Guimdo Dongmo, vice-doyen chargé de la scolarité et du suivi des étudiants, pour assurer l’intérim.