Université Houphouët-Boigny: pas de grève,les activités «se poursuivront normalement» lundi (Président)

Contrairement au mot d’ordre de grève lancé par la Coordination nationale des enseignants-chercheurs et chercheurs de Côte d’Ivoire (CNEC), l’un des plus grands syndicats d’enseignants du pays, les activités académiques et administratives « se dérouleront normalement» le lundi 04 février 2019 à l’Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan, a assuré le président de cette institution dans une note d’information transmise dimanche à APA.« Suite au mot d’ordre de grève lancé par la CNEC tendance Johson Zamina pour le lundi 04 février 2019, le président de l’Université porte à la connaissance des enseignants-chercheurs, des chercheurs et du personnel administratif et technique que les activités académiques et administratives se poursuivront normalement le lundi 04 février 2019 à l’Université Félix Houphouët-Boigny », rapporte la note signée par le secrétaire général Mamadou Diomandé Hamed.

« Il ( le président de l’Université) les invite par conséquent, à prendre toutes les dispositions utiles pour être présents effectivement à leurs postes à partir de 07h30 mn», ajoute la note.

Vendredi, la CNEC annonçait une grève nationale d’un an à partir de lundi dans les universités ivoiriennes. Ce mot d’ordre de grève intervient après des sanctions infligées par le conseil de discipline de l’Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan à des enseignants de la CNEC.