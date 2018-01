USA: 2017 année la plus coûteuse dans les annales des catastrophes naturelles

L’annĂ©e 2017 a Ă©tĂ© la plus coĂ»teuse dans les annales des catastrophes naturelles aux Etats-Unis avec une sĂ©rie d’ouragans et d’incendies destructeurs dont le coĂ»t est estimĂ© Ă 306 milliards de dollars, selon un rapport de l’Agence ocĂ©anique et atmosphĂ©rique (NOAA) publiĂ© lundi.

Seize de ces désastres ont provoqué des dégâts dépassant le milliard de dollars, du jamais vu, a précisé la NOAA, rappelant que la précédente année record remontait à 2005 avec 215 milliards de dollars de pertes ayant surtout résulté des ouragans Katrina, Wilma et Rita.

Les incendies dans l’ouest du pays qui ont surtout ravagĂ© une grande partie de la Californie se sont chiffrĂ©s Ă 18 milliards de dollars, soit « le triple du prĂ©cĂ©dent record annuel », souligne le rapport.

L’ouragan Harvey qui a provoquĂ© des prĂ©cipitations de 1,27 mètre d’eau au Texas a provoquĂ© des dĂ©gâts estimĂ©s Ă 125 milliards de de dollars devenant le deuxième sinistre naturel le plus coĂ»teux après l’ouragan Katrina de 2005.

L’ouragan Maria qui a dĂ©vastĂ© Porto Rico a infligĂ© 90 milliards de pertes selon la NOAA tandis que Irma qui a balayĂ© les CaraĂŻbes et la Floride a provoquĂ© 50 milliards de dĂ©gâts.

Maria se situe au troisième rang dans les annales des catastrophes naturelles les plus coĂ»teuses aux Etats-Unis et l’ouragan Irma est au 5e rang, selon le rapport de la NOAA.

L’agence a Ă©galement relevĂ© qu’il faut remonter Ă 2011 pour compter seize dĂ©sastres naturels ayant coĂ»tĂ© au total au moins un milliard de dollars en une seule annĂ©e.