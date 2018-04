USA: le futur secrÃ©taire d’Etat promet d’Ãªtre ferme mais pas va-t-en-guerre

Le futur secrĂ©taire d’Etat amĂ©ricain Mike Pompeo a tentĂ© jeudi, lors de son audition par le Congrès, de se dĂ©faire de son Ă©tiquette de « faucon » en promettant d’ĂŞtre ferme mais pas va-t-en-guerre, notamment sur l’Iran et la CorĂ©e du Nord.

« La guerre est toujours et doit toujours ĂŞtre en dernier ressort », a lancĂ© le directeur de la CIA devant la commission des Affaires Ă©trangères du SĂ©nat, appelĂ©e Ă confirmer ou non sa nomination par Donald Trump Ă la tĂŞte de la diplomatie amĂ©ricaine.

Cet ex-militaire de 54 ans a assurĂ© qu’il n’Ă©tait ni le « faucon » ni le « va-t-en-guerre » souvent dĂ©peint dans la presse.

Mike Pompeo doit remplacer Rex Tillerson, limogĂ© en mars et souvent vu comme plus modĂ©rĂ© que le prĂ©sident amĂ©ricain en politique Ă©trangère. Sa nomination, avec celle de John Bolton comme conseiller Ă la sĂ©curitĂ© nationale, a Ă©tĂ© jugĂ©e emblĂ©matique d’un durcissement de l’administration amĂ©ricaine.

Dans un communiquĂ© jeudi soir, M. Bolton a tressĂ© des louanges Ă son « bon ami » M. Pompeo. « Nous avons besoin de lui comme secrĂ©taire d’Etat pour soutenir le prĂ©sident alors que nous sommes aux prises avec les questions de politique Ă©trangère les plus difficiles de notre Ă©poque », a-t-il dĂ©clarĂ©.

S’il est confirmĂ© par les sĂ©nateurs –un obstacle que cet ex-Ă©lu rĂ©publicain du Kansas devrait franchir–, le chef espion qui a su gagner la confiance du prĂ©sident va se retrouver face Ă une sĂ©rie d’Ă©chĂ©ances dĂ©licates.

Sur la plus brĂ»lante d’entre elles, il a estimĂ© Ă plusieurs reprises que Donald Trump avait bien l’autoritĂ© lĂ©gale nĂ©cessaire pour dĂ©cider, si nĂ©cessaire, de frappes contre le rĂ©gime de Damas en riposte Ă une attaque chimique prĂ©sumĂ©e.

– « Coups de tĂŞte » –

Mais outre cette crise qui rend de plus en plus dangereuse la confrontation avec la Russie, le prĂ©sident amĂ©ricain doit dĂ©cider d’ici mi-mai s’il « dĂ©chire » l’accord sur le nuclĂ©aire iranien de 2015, puis rencontrer d’ici dĂ©but juin le dirigeant nord-corĂ©en Kim Jong Un pour un sommet historique dont Washington espère qu’il ouvre la voie Ă une « dĂ©nuclĂ©arisation » de Pyongyang.

L’opposition dĂ©mocrate a d’ailleurs questionnĂ© Mike Pompeo sur la politique Ă©trangère de Donald Trump, « guidĂ©e par les coups de tĂŞte et pas par une stratĂ©gie » et « qui a laissĂ© l’AmĂ©rique isolĂ©e et seule », selon le sĂ©nateur Robert Menendez. Le rĂ©publicain Bob Corker, prĂ©sident de la commission, l’a aussi appelĂ© Ă encadrer le prĂ©sident.

Et sur les principaux dossiers qui l’attendent, le futur secrĂ©taire d’Etat s’est voulu rassurant.

Sa « première prioritĂ© » sera de « dĂ©barrasser le monde d’une CorĂ©e du Nord nuclĂ©aire » en continuant la « campagne de pression » et de sanctions, a-t-il dit, assurant s’ĂŞtre prĂ©parĂ© au sommet Kim-Trump pour « ne pas rĂ©pĂ©ter les erreurs du passĂ© ».

Mais il a concĂ©dĂ© que le passĂ© n’incitait pas Ă l’optimisme, confirmant que l’option militaire devait ĂŞtre prĂŞte en cas d’Ă©chec des nĂ©gociations.

« Je n’ai jamais Ă©tĂ© partisan d’un changement de rĂ©gime » Ă Pyongyang, a-t-il insistĂ©. Pas plus qu’Ă TĂ©hĂ©ran.

Ce critique de l’accord conclu par l’administration dĂ©mocrate de Barack Obama pour Ă©viter que l’Iran se dote de la bombe atomique a aussi affichĂ© une approche très diplomatique sur cet autre dossier prioritaire.

– « Efforts diplomatiques » –

« Je veux amĂ©liorer cet accord », a-t-il affirmĂ©.

Donald Trump a donnĂ© aux signataires europĂ©ens du texte (France, Royaume-Uni et Allemagne) jusqu’au 12 mai pour le durcir. Faute de quoi, il menace de le « dĂ©chirer » et de rĂ©tablir les sanctions contre TĂ©hĂ©ran.

« S’il s’avère qu’il n’y a aucune chance de l’amĂ©liorer, je recommanderai au prĂ©sident de faire de notre mieux avec nos alliĂ©s pour trouver un meilleur rĂ©sultat et un meilleur accord », a-t-il dit, refusant de plaider pour un retrait amĂ©ricain. « Il n’y a pas, que je sache, de signes indiquant qu’en cas de fin de l’accord les Iraniens se prĂ©cipiteraient pour crĂ©er une arme nuclĂ©aire. »

Mike Pompeo qui, Ă la tĂŞte de la CIA, a Ă©voquĂ© une possible nouvelle cyberattaque russe sur les Ă©lections lĂ©gislatives de novembre aux Etats-Unis, après l’ingĂ©rence dans la prĂ©sidentielle de 2016 dĂ©noncĂ©e par le renseignement amĂ©ricain, a estimĂ© que Vladimir Poutine n’avait « pas encore suffisamment reçu le message » de fermetĂ© de Washington. « La politique modĂ©rĂ©e » Ă l’Ă©gard de Moscou, « c’est fini », a-t-il promis.

Quant Ă la Chine, il a souhaitĂ© un partenariat « plus fructueux » alors que plane le spectre d’une guerre commerciale.

Mike Pompeo a enfin vanté les mérites des diplomates américains, là où Rex Tillerson était souvent accusé de manquer de considération à leur égard. Il a aussi dû se défendre de toute attitude discriminatoire face aux élus qui le plaçaient face à ses déclarations controversées sur les musulmans ou les homosexuels.

« Le Pompeo que j’ai entendu aujourd’hui est bien diffĂ©rent du Pompeo du passĂ© », a ironisĂ© Ă la fin de cette audition de près de cinq heures le dĂ©mocrate Menendez. « Pour lequel suis-je appelĂ© Ă voter? »

La date du vote des sĂ©nateurs n’a pas Ă©tĂ© fixĂ©e.