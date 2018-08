Vacances sans Sida: la 16ème édition lancée

Placée sous le thème « Génération Androïd, cliquons sur le dépistage du VIH», la 16ème campagne annuelle de lutte contre le Sida démarre ce mercredi 01 août 2018 à Yaoundé.

Le siège des Synergies africaines, sis au quartier Melen à Yaoundé, sert de cadre ce mercredi à la cérémonie de lancement de la campagne annuelle dénommée «Vacances sans Sida». Elle sera co-présidée par le ministre de la Santé publique, André Mama Fouda en sa qualité de président du Comité national de lutte contre le Sida (Cnls) et le ministre de la Jeunesse et de l’Education civique, Mounouna Foutsou. Ils seront accompagnés d’officiels et de jeunes de divers horizons.

Portée par la Première dame du Cameroun, Chantal Biya, la campagne «Vacances sans Sida» est une initiative nationale qui vise à sensibiliser les jeunes pendant la période des vacances. Ainsi, par le biais du secrétaire exécutif des Synergies africaines, Jean Stéphane BIATCHA -qui coordonne cet événement depuis 2003-, il est question pour les jeunes élèves et étudiants, d’être fixés sur leur statut sérologique. Ceux-ci ont aussi la possibilité de s’informer sur toutes les questions liées au Vih/Sida.

Environ 50 000 jeunes sont attendus pour se faire dépister gratuitement dans le cadre de la campagne «Vacances sans Sida» de cette année.