Vague de froid: Trump ironise sur le rÃ©chauffement climatique

Le prĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump a ironisĂ© jeudi sur le rĂ©chauffement climatique, alors que le nord des Etats-Unis est balayĂ© par une vague de froid extrĂŞme avec des tempĂ©ratures jusqu’Ă -40°C.

« Dans l’est, cela pourrait ĂŞtre la veille du jour de l’an LA PLUS FROIDE jamais enregistrĂ©e. Peut-ĂŞtre qu’on pourrait utiliser un peu de ce bon vieux rĂ©chauffement climatique que notre pays, mais aucun autre pays, s’apprĂŞtait Ă payer DES TRILLIONS DE DOLLARS pour s’en protĂ©ger. Couvrez-vous! », a tweetĂ© le prĂ©sident amĂ©ricain.

Le milliardaire de 71 ans s’est toujours montrĂ© sceptique sur le changement climatique, parlant mĂŞme, avant d’ĂŞtre prĂ©sident, d’une « invention » de la Chine.

Ce tweet a dĂ©clenchĂ© une avalanche de rĂ©actions d’internautes et de scientifiques tentant d’expliquer le changement climatique au prĂ©sident amĂ©ricain.

« Le changement climatique est très rĂ©el mĂŞme s’il fait froid Ă l’extĂ©rieur de la Trump Tower en ce moment », a rĂ©pondu sur Twitter le directeur de l’AcadĂ©mie des Sciences de Californie, Jon Foley.

« De la même façon, il y a toujours de la faim dans le monde, même si vous venez de manger un Big Mac », a-t-il ajouté.

« En 2017, il y a eu environ trois records de chaleur aux Etats-Unis pour chaque record de froid », a renchĂ©ri la dĂ©putĂ©e dĂ©mocrate de l’Etat de Washington, Pramila Jayapal.

« La mĂ©tĂ©o, ce n’est pas la mĂŞme chose que le climat. Le prĂ©sident devrait pouvoir comprendre ça. Ce n’est pas difficile ».

Selon l’Organisation mĂ©tĂ©orologique mondiale (OMM), 2017 devrait ĂŞtre l’annĂ©e la plus chaude jamais enregistrĂ©e sur l’ensemble de la planète.

Après son arrivĂ©e Ă la Maison Blanche, Donald Trump a retirĂ© les Etats-Unis de l’accord de Paris sur le climat estimant qu’il dĂ©truirait des emplois industriels.

L’administration Trump a Ă©galement retirĂ© le changement climatique de la liste « des menaces » pour les Etats-Unis et relancĂ© l’exploitation du charbon et des rĂ©serves jugĂ©es de gaz et d’huile de schiste sur des terres fĂ©dĂ©rales protĂ©gĂ©es.