Validation clinique de LeSoleil anti-COVID-19

Annonce de recrutement d’institutions collaboratives pour LeSoleil à l’échelle mondiale

Depuis février 2020, Suntrap Life Technologies Ltd. a soigneusement évalué et prédit les caractéristiques du COVID-19 et a immédiatement établi le projet et formé l’équipe de recherche Suntrap (Ci-après dénommé le « Suntrap »). La plate-forme auto-construite IDDNU® (International Drug Design Network Union en anglais), qui est conformée aux lois scientifiques de découverte médicamentaire et la plate-forme de système de conception et de découverte de médicaments S- CPDD ont été appliquées. Suntrap a profondément suivi et analysé les caractéristiques pathologiques, les besoins cliniques, la recherche sur la pathogenèse et les demandes sociales des patients. De la détermination de la direction de la recherche et du développement de médicaments à l’acquisition des cibles liées au COVID-19, du criblage de la conception moléculaire à la vérification préclinique, Suntrap est entièrement guidé par la valeur clinique et prend la direction dans laquelle la recherche biologique et médicale peut être rapidement transformée en produits industrialisés comme la norme pour développer de nouveaux produits pharmaceutiques qui peuvent bénéficier au public, réalisant ainsi la valeur fondamentale de la recherche et du développement de nouveaux médicaments.

Suntrap estime que l’orientation de la recherche des médicaments anti-COVID-19 devrait se concentrer sur le développement de médicaments anti-coronavirus multi-cibles avec l’effet préventif et curatif à large spectre.

Le module de conception de médicaments assisté par IA a été utilisé pour équilibrer lesinteractions entre les diverses cibles liées au SARS-CoV-2 via la plate-forme de système IDDNU® auto- développée. En outre, divers modules de criblage virtuels, y compris la prédiction des propriétés ADMET (absorption, distribution, métabolisme, excrétion et toxicité des médicaments), la prédiction de cible et d’activité d’inhibition basée sur le modèle de cellule d’infection par COVID- 19 ont été combinés avec la bibliothèque de données cliniques et médicamentaires auto- construite de Suntrap pour sélectionner rapidement des composés potentiels présentant une bonne activité anti-COVID-19 et une faible toxicité. Ces composés potentiels ont ensuite été soumis à des expériences de dépistage antiviral de phénotype cellulaire.

Grâce au criblage, Suntrap a découvert en mai 2020 le composé prometteur (lead compound en anglais) LeSoleil-T, qui a des activités anti-coronavirus multi-cibles. Des recherches approfondies ont révélé que les propriétés de conception multi-cibles de LeSoleil-T peuvent répondre aux demandes des anti-coronavirus à large spectre.

En août 2020, Suntrap a chargé l’Institut provincial de santé publique du Guangdong (relevant directement au Centre provincial de contrôle et de prévention des maladies du Guangdong) de commencer une étude sur la sensibilité du SARS-CoV-2 au LeSoleil-T. Les données ont montré que

LeSoleil-T a une faible toxicité avec la valeur TC50 de 121,06 μg/mL. LeSoleil-T a montré un taux d’inhibition de 99,41 % contre le SARS-CoV-2 à une concentration de 121,06 μg/mL. Et il a également démontré l’ inhibition forte sur le SARS-CoV-2 à des concentrations ultra-faibles (0,195 ~ 1,562 g/mL) avec un taux d’inhibition supérieur à 63,06 %. Au stade de la démonstration de la relation pharmacodynamique entre la toxicité, la dose et l’organisme, les résultats des expériences chez les rats ont démontré que la valeur DL50 de LeSoleil-T est supérieure à 5 g/kg. En d’autres termes, LeSoleil-T présente une sécurité élevée au niveau animal.

Afin de préciser le mécanisme d’action pharmacologique contre COVID-19 de LeSoleil-T, Suntrap a mené une analyse systématique du mécanisme d’infection de SARS-CoV-2. Il a été rapporté que les deux principaux moyens par lesquels les coronavirus SARS-CoV-2 infectent les cellules humaines sont respectivement les voies endocytaires et non endocytiques. Il existe des similitudes entre les deux moyens d’infection. Ils activent la protéine Spike de SARS-CoV-2 via la protéase TMPRSS2 de la cellule hôte, ensuite combinent avec la protéine réceptrice ACE2 à la surface de la cellule hôte, ce qui permet au virus ou à l’information génétique d’entrer dans la cellule. Enfin, le SARS-CoV-2 est dupliqué par la protéine Mpro.

Le SARS-CoV-2 pénètre principalement dans la cavité buccale et nasale par respiration. La muqueuse de la bouche et du nez a la plus grande surface de contact direct avec l’air. De plus, la protéine réceptrice ACE2 est fortement exprimée sur les cellules de la muqueuse nasale. Tous ces éléments rendent le pharynx, la cavité buccale et la cavité nasale facilement infectés par le SARS- CoV-2. Le virus entrera dans les sinus paranasaux par la cavité nasale après avoir infecté les cellules de la cavité nasale. Il y a quatre cavités autour des sinus paranasaux : le sinus frontal, le sinus sphénoïde, le sinus ethmoïdal et le sinus maxillaire. Toutes les bouches sinusales sont reliées à la cavité nasale. Le SARS-CoV-2 sera caché dans ces quatre cavités et libéré après la réplication massive. En outre, le SARS-CoV-2 peut éviter la destruction du système auto-immun humain grâce à sa combinaison facile avec l’acide sialique.

Après un grand nombre de duplications dans la cavité buccale et nasale, le SARS-CoV-2 descend dans les poumons par le pharynx. Une série de réactions en cascade sont déclenchées par une variété de cytokines et de facteurs chimiotactiques, entraînant des inflammations et des actions pathologiques pulmonaires graves. Les lésions du tissu pulmonaire, telles que l’atrophie pulmonaire et l’œdème pulmonaire, affectent l’absorption d’oxygène du corps et entraînent une détresse respiratoire aiguëe. C’est la cause la plus importante de décès pour la plupart des patients de forme grave. Après la prolifération en descendant du SARS-CoV-2, il se propage rapidement dans tout le corps humain, entraînant une infection et des maladies systémiques, telles que une inflammation pulmonaire causée par l’infection virale, un dysfonctionnement gastro-intestinal et des dommages au système nerveux central et au système nerveux périphérique, aux fibres myocardiques et aux cellules myocardiques, aux tissus hépatiques ou rénaux, et aussi aux tissus musculaires.

Une exploration approfondie du mécanisme pharmacologique et une vérification expérimentale pertinente ont été menées sur la base de l’effet inhibiteur du LeSoleil-T au SARS-CoV-2. Les résultats ont montré que LeSoleil-T a des effets pharmacologiques dans le traitement clinique de

l’infection du SARS-CoV-2 comme suit : l’effet inhibiteur anti-coronavirus à large spectre ; l’effet anti-inflammatoire ; la protection des neurones; le retard et le renversement de la fibrose tissulaire.

Ce résultat de recherche d’ anti-coronavirus à large spectre a obtenu l’autorisation nationale de brevet d’invention en janvier 2021. Suntrap a déposé la demande de brevet international via PCT et a demandé la protection de brevet dans de nombreux pays et régions.

Suntrap a révélé que l’effet inhibiteur du LeSoleil-T au SARS-CoV-2 et aux autres coronavirus est exercé par l’inhibition directe de l’activité des cibles protéiques TMPRSS2 et Mpro (également connuessousle nom de 3CLpro), qui sont impliquées dansla réplication et l’infection du SARS-CoV- 2. D’une part, LeSoleil-T inhibe TMPRSS2 et active la protéine Spike, bloque la voie dont le virus pénètre dans la cellule hôte. D’autre part, LeSoleil-T inhibe la réplication du virus en inhibant l’activité de la protéine Mpro de SARS-CoV-2. D’ailleurs, la Mpro est également présent dans une variété de coronavirus. LeSoleil-T empêche la réplication du coronavirus en inhibant l’activité de la protéine Mpro. En conséquence, LeSoleil-T possède l’effet anti-coronavirus à large spectre.

Selon les investigations cliniques, pour des cas décès, le nombre de neutrophiles, les D-dimères, l’urée sanguine et les taux de créatinine ont augmenté de manière continue, tandis que le nombre de lymphocytes a diminué de manière continue jusqu’à la mort. Suntrap a découvert que LeSoleil- T peut éliminer l’inflammation induite par l’infection de SARS-CoV-2. LeSoleil-T exerce des effets anti-inflammatoires principalement en inhibant l’expression du facteur pro-inflammatoire et en réduisant les réactions de stress oxydatives. Ceux-là incluent : (1) LeSoleil-T pourrait inhiber l’agrégation des neutrophiles pour réduire la production de 4-HNE (4-hydroxynonénal) qui vient des réactions de stress oxydatives, réduisant ainsi la formation de produit final de peroxydation lipidique pour inhiber ainsi la inflammation ; (2) LeSoleil-T a des inhibitions directes sur l’expression des facteurs pro-inflammatoires, Tnf-α, IL-1β, IL-6, Mcp-1, Mcp-2 et Mip-1α inclus ; (3) en activant l’interaction entre PGC-1α (Peroxisome proliferator-activated receptor-γ coactivateur), Nrf1 (nuclear factor erythroid 1-related factor 1) et Nrf2 (nuclear factor erythroid 2-related factor 2), aussi en régulant la synthèse mitochondriale, la respiration, et les diverses enzymes antioxydantes. Dansle même temps, le complexe Nrf2/ARE (élément de réponse antioxydant) élimine les radicaux libres en régulant l’expression de HO-1 (hème oxygénase-1).

Selon les études cliniques sur le COVID-19, les séquelles de l’infection comprennent des dommages au système nerveux, une fibrose pulmonaire causée par la pneumonie, des dommages aux fibres du myocarde et aux cardiomyocytes, des dommages au foie et aux reins, etc. En réponse aux dommages du système nerveux causés par le SARS-CoV-2, LeSoleil-T peut réaliser des effets neuroprotecteurs en régulant l’expression des protéines associées et en réduisant la réponse au stress. Précisément dit, LeSoleil-T : ① peut réduire la réponse inflammatoire pour prévenir les dommages cellulaires et protéger les neurones ; ② peut activer le NF-κB (Nuclear factor kappa B en anglais) pour inhiber l’inflammation de la microglie et la prolifération de la microglie et des astrocytes, protégeant ainsi les neurones ;③ peut protéger les neurones en inhibant l’expression de c-fos (Cancer suppressor genes en anglais) et c-jun (Proto-oncogene en anglais), et en régulant l’expression de Bax (Pro apoptotic factor en anglais), Bcl-2 (Inhibitor of apoptosis en anglais) et caspase-3 (terminal shear enzyme of apoptosis en anglais) ; ④ peut reconstituer l’expression

d’Akt (Protein kinase B en anglais ) et de pAkt (Phosphorylated protein kinase B en anglais) afin de maintenir les niveaux d’Akt et de pAkt dans le cortex cérébral et favoriser la survie neuronale.

En ce qui concerne la fibrose pulmonaire causée par le COVID-19, Suntrap a découvert que LeSoleil- T peut réduire l’expression protéique de iNOS in vivo et in vitro, réduisant ainsi la formation de RNS combinée par NO et les radicaux libres, la réaction de stress de la nitro, les lésions pulmonaires et la fibrose pulmonaire. En outre, LeSoleil-T peut inhiber la voie de signalisation EMT (Epithelial- mesenchymal transition en anglais) transmise par le TGF-β1, ce qui permet de réduire la phosphorylation de SMAD2/3, diminuer ERK1/2 (Extracellular signal regulated kinase en anglais) et activer le signal de SMAD, réduire l’expression protéique de Coll et Timp, réguler à la hausse l’expression de la MMP (Matrix metalloproteinase en anglais), réduire l’expression de l’ECM, prévenir l’accumulation excessive de l’ECM (Extracellular matrix en anglais) et réduire la production de myofibroblastes, dans le but de réparer le tissu endommagé, retarder et inverser la fibrose pulmonaire.

Grâce à l’étude des symptômes cliniques et du mécanisme pathogène des patients atteints de SARS-CoV-2, Suntrap a mené des recherches approfondies sur les symptômes cliniques des patients infectés par le COVID-19, optimisé et développé différentes préparations cliniques. La compatibilité de base de la conception de forme de médicaments a été achevée en novembre 2020. LeSoleil, le spray anti-COVID-19 à large spectre avec l’effet préventif et curatif, se compose de trois types : LeSoleil-01 spray oral, LeSoleil-02 spray nasal, LeSoleil-02+ inhalateur à atomisation ultrasonique avec l’effet préventif et curatif. Le spray anti-COVID-19 à large spectre avec l’effet préventif et curatif est approprié pour la protection et le traitement du COVID-19 et les patients asymptomatiques ou d’une forme légère. LeSoleil-03 est un inhalateur d’aérosol anti-COVID-19 avec l’effet curatif, qui convient aux patients d’une forme modérée ou grave. En outre, LeSoleil-03 peut également être utilisé chez les patients présentant des séquelles de fibrose pulmonaire causées par une infection par le SARS-CoV-2. Les trois types de préparations conviennent tous aux enfants, aux adultes et aux personnes âgées.

Le spray anti-COVID-19 à large spectre avec l’effet préventif et curatif LeSoleil est extrêmement facile à porter et à utiliser. Il prévient efficacement l’infection et bloque la propagation du SARS- CoV-2 chez les personnes en bonne santé ayant besoin d’une protection ou chez les patients asymptomatiques et d’une forme légère. Le spray anti-COVID-19 à large spectre avec l’effet préventif et curatif LeSoleil peut parvenir à la prévention et au traitement du SARS-CoV-2 et des souches variantes (par exemple, Delta, Omicron, etc.). En outre, l’étude préclinique menée par Suntrap a révélé que LeSoleil peut également être utilisé pour les infections des voies respiratoires supérieures causées par les virus de la grippe et les souches mutantes (par exemple, H1N1, H5N1, H7N1, H7N2, H7N3, H7N7, H7N9, H9N2 et H10N8). Cependant, les nouveaux symptômes correspondants doivent encore être vérifiés par la recherche clinique.

Les caractéristiques du spray anti-COVID-19 à large spectre avec l’effet préventif et curatif LeSoleil sont les suivantes : ① Il peut inhiber la réplication du virus, contrôler la charge virale dans les cavités buccales et nasales, et réduire la probabilité d’aggravation de la maladie ;② Il peut inhiber la combinaison du SARS-CoV-2 et de l’acide sialique, et aider le système immunitaire humain à

reconnaître le SARS-CoV-2 ; ③ LeSoleil-T porte une charge électrique positive et peut efficacement adsorber le SARS-CoV-2 chargé négativement pour inhiber le transfert des virus ;④ Il peut inhiber la production de facteurs pro-inflammatoires pour inhiber l’inflammation, et traiter efficacement l’inflammation des voies respiratoires supérieures et d’autres symptômes connexes causés par le COVID-19 ; ⑤ LeSoleil-T dispose d’une viscosité dynamique similaire à celle du mucus de la cavité buccale et de la cavité nasale, ce qui lui permet d’adhérer uniformément à la muqueuse après avoir atteint la cavité buccale et la cavité nasale, formant un « film protecteur biologique » qui dure longtemps. Chez certaines personnes asymptomatiques ou légèrement infectées, une petite quantité de virus seront excrétés lorsqu’elles toussent, éternuent ou expirent. Après l’utilisation d’un spray anti-COVID-19 à large spectre avec l’effet préventif et curatif LeSoleil, l’ingrédient actif LeSoleil-T de celui-ci peut inhiber le virus excrété et bloquer la voie de transmission du virus pour réaliser un effet protecteur plus étendu.

Pour les patients d’une forme modérée ou grave du COVID-19, il est recommandé d’utiliser LeSoleil-03 deux fois par jour pour traiter les infections par le SARS-CoV-2 dans les poumons et les voies respiratoires, ainsi que l’inflammation associée. Précisément dit, en dissolvant LeSoleil-03 dans l’eau stérile pour injection et en l’inhalant par les voies respiratoires directement dans les poumons via un ventilateur et un dispositif d’atomisation médical. Les caractéristiques et les efficacités du LeSoleil-03 sont les suivantes : ① Le médicament a une petite taille de particule et aucune sensation de corps étranger. Il est inhalé avec des machines médicales ou un petit dispositif d’atomisation ultrasonique de qualité médicale et atteint les poumons par les bronches pour éviter l’effet de premier passage ; ② La concentration locale du médicament est élevée, et il prend des effets rapidement pour inhiber la réplication du virus, éliminer l’inflammation des voies respiratoires et des poumons, ralentir les difficultés respiratoires, et excréter rapidement les crachats pour soulager les symptoms ; ③ Il peut réduire l’inflammation pulmonaire et le stress oxydatif, prévenir les lésions cellulaires qui entraînent la formation de myofibroblastes et retarder la fibrose tissulaire ; ④ Il peut réguler l’expression des facteurs pro-apoptotiques et des facteurs inhibant l’apoptose, réparer les tissus pulmonaires endommagés et inverser la fibrose tissulaire. Actuellement, les vérifications approfondies des séquelles de l’infection par le SARS-CoV-2 (par exemple, la perte du goût, les dommages au système nerveux central et au système nerveux périphérique) effectuées par Suntrap sont toujours en cours.

La pandémie de COVID-19 sévit depuis près de deux ans. Des souches mutantes de SARS-CoV-2 émergent sans cesse et le taux d’incidence mondial continue d’augmenter. À ce jour, Suntrap a réalisé des percées dans la conception de médicaments anti-coronavirus multi-cibles. Il est nécessaire d’accélérer l’acquisition des données de vérification de la recherche clinique et de renforcer la coopération pour avoir plus d’opportunités et plus de possibilités. Afin de permettre aux médicaments anti-SARS-CoV-2 LeSoleil-T de mener des recherches cliniques plus approfondies et faire en sorte que le COVID-19 ne soit plus un obstacle à la stabilité sociale, au développement économique et à la santé humaine, Suntrap recrute des institutions de recherche clinique qualifiées dans le monde entier pour mener des études de revalidation clinique sur l’efficacité de la série de médicaments anti-coronavirus à large spectre LeSoleil-T contre toutes les souches mutantes connues du SARS-CoV-2.

Consultez www.suntrap.com ou recherchez « IDDNU » et « suntrap » pourtrouver desinformations pertinentes.

Suntrap Life Technologies Ltd.

Centre de Recherche de Santé & Environnement de Suntrap