Validation du plan intégré de santé de la reproduction du Gabon

Le Gabon a adopté son nouveau Plan intégré de santé de la reproduction, santé maternelle, néonatale, infantile, de l’adolescent et nutrition (SRMNIA_N) pour la période 2019 – 2023 au cours d’un atelier tenu vendredi à Libreville, en présence de toutes les parties prenantes.Ce plan a pour but de contribuer à l’atteinte du bien-être et de la bonne santé de la population par l’accélération de la réduction de la mortalité maternelle, néonatale, infanto-juvénile et des adolescents.

Les problèmes prioritaires relevés lors de la revue, qui ont permis de développer le nouveau plan intégré SRMNIA_N, suivi de sa budgétisation, ont été présentés au ministre gabonais délégué à la Santé, au Coordonnateur du Système des Nations Unies (PNUD), aux représentants de l’OMS, l’UNFPA, et l’UNICEF, aux représentants des ministères sectoriels et des Sociétés Savantes ainsi qu’aux directeurs des programmes nationaux et invités à cet atelier de validation.