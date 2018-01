Le président du Venezuela Nicolas Maduro a présenté vendredi un « plan de médecine traditionnelle » destiné à encourager les Vénézuéliens à se soigner avec des plantes et des produits naturels, alors que le pays connaît une grave pénurie de médicaments, estimée à 95% par la corporation médicale.

Ce « Plan mĂ©decine 100% naturelle » veut « redonner vie Ă la santĂ© traditionnelle et coutumière, les recettes de grand-mère », a annoncĂ© Nicolas Maduro au cours d’une confĂ©rence de presse dans le palais prĂ©sidentiel de Miraflores.

« Je suis en train de me soigner d’une terrible grippe qui m’a mis sur les genoux en dĂ©but d’annĂ©e grâce Ă la camomille, de l’aloe vera, du citron et un peu de miel. C’est une recette traditionnelle de ma famille (…). La mĂ©decine scientifique et la mĂ©decine traditionnelle doivent aller de pair », a ajoutĂ© le prĂ©sident.

Depuis l’annĂ©e dernière, des manifestations pour protester contre la pĂ©nurie de mĂ©dicaments et de produits de première nĂ©cessitĂ© agitent le pays.

L’ONG Coalition des Organisations pour le droit Ă la SantĂ© et Ă la vie (Codevida) a dĂ©noncĂ© un « manque total et prolongé » de mĂ©dicaments essentiels pour soigner des maladies comme les insuffisances rĂ©nales, le cancer ou la sclĂ©rose en plaques. La pĂ©nurie touche Ă©galement les antibiotiques ou les mĂ©dicaments pour la tension artĂ©rielle.

En novembre, des malades et leurs familles avaient manifestĂ© devant les ambassades du Canada, du Costa Rica, des Pays-Bas et du PĂ©rou, pour demander Ă ces pays de faire pression sur Caracas afin de mettre en place un « couloir humanitaire » et de permettre l’entrĂ©e de mĂ©dicaments dans le pays.

Au mois d’octobre, le gouvernement de Maduro avait relancĂ© un plan de distribution gratuite de mĂ©dicaments Ă travers une hotline.

Pour bĂ©nĂ©ficier de ce système, il faut possĂ©der la « Carte de la Patrie », une carte Ă©lectronique qui permet d’accĂ©der Ă des programmes d’aides sociales que l’opposition considère comme un « instrument de contrĂ´le social ».

Le gouvernement nie l’existence d’une « crise humanitaire », et dĂ©nonce les sanctions financières imposĂ©es par les Etats-Unis comme ayant nuit aux manoeuvres pour importer des vivres et des mĂ©dicaments.