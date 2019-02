Venezuela: fermeture de la frontière maritime avec Curaçao

Les autorités vénézuéliennes ont ordonné mardi la fermeture de la frontière maritime avec l’île néerlandaise de Curaçao, au nord du Venezuela, où l’opposant Juan Guaido attend la livraison d’une aide humanitaire américaine, a indiqué à l’AFP un responsable militaire.

« Affirmatif » a répondu, sans plus de détails, l’amiral Vladimir Quintero, interrogé par l’AFP sur des informations de la presse locale annonçant la suspension des liaisons maritimes entre le Venezuela et les îles néerlandaises de Curaçao, Aruba et Bonaire.