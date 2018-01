Venezuela: l’ex-policier rebelle tué lors d’une opération pour le capturer

Le gouvernement vĂ©nĂ©zuĂ©lien a annoncĂ© mardi que l’ex-policier rebelle Oscar Perez, qui avait attaquĂ© depuis un hĂ©licoptère des bâtiments officiels en juin, avait Ă©tĂ© tuĂ© la veille lors d’une vaste opĂ©ration pour le capturer.

Dans une allocution Ă la tĂ©lĂ©vision publique, le ministre de l’IntĂ©rieur, le gĂ©nĂ©ral Nestor Reverol, a indiquĂ© que Perez, 36 ans, figurait parmi les « sept terroristes tuĂ©s », dont une femme.

Le ministre a ajouté que six autres membres du groupe, quatre hommes et deux femmes, avaient été arrêtés et en cours de comparution devant la justice.

Deux policiers ont Ă©tĂ© tuĂ©s lundi et huit blessĂ©s durant l’intervention des forces de l’ordre contre la cachette des hommes armĂ©s conduits par Perez, a-t-il prĂ©cisĂ©, soulignant que tout avait Ă©tĂ© fait avant pour « trouver une solution pacifique ».

« Les actes commis par cette bande criminelle relèvent (…) du terrorisme », a ajoutĂ© le gĂ©nĂ©ral.

Dans une sĂ©rie de vidĂ©os diffusĂ©es sur Instagram au cours de l’assaut lundi, Perez, ancien membre de la police scientifique, a tenu le pays en haleine durant plusieurs heures. Le visage ensanglantĂ©, il y accusait les autoritĂ©s de vouloir le tuer malgrĂ© son intention de se rendre avec ses hommes.

Jusqu’ici, les autoritĂ©s n’avaient pas prĂ©cisĂ© le sort du pilote.

Peu avant l’annonce du ministre de l’IntĂ©rieur, les proches d’Oscar Perez avaient demandĂ© au gouvernement vĂ©nĂ©zuĂ©lien une preuve de vie.

« OĂą dĂ©tenez-vous mon fils? Vous l’avez emmenĂ© vivant, vivant je veux le retrouver. J’ai besoin d’une preuve de vie », a demandĂ© sur Twitter dans la nuit de lundi Ă mardi la mère de PĂ©rez via le compte de l’Ă©pouse de ce dernier, Dana Vivas.

Elle a également fait appel dans ce message aux Vénézuéliens qui, assure-t-elle, « sont témoins de cette injustice, de ce massacre ».

Perez, 36 ans, pilote d’hĂ©licoptère et acteur amateur aux traits fins et aux yeux azur, s’Ă©tait fait connaĂ®tre le 27 juin, durant la vague de manifestations pour la dĂ©mission du prĂ©sident socialiste au cours desquelles 125 personnes ont Ă©tĂ© tuĂ©es entre avril et juillet.

Ce jour-lĂ , en compagnie d’hommes non identifiĂ©s, il avait survolĂ© Caracas Ă bord d’un hĂ©licoptère dĂ©robĂ© Ă la police scientifique et lancĂ© quatre grenades sur le Tribunal suprĂŞme de justice (la Cour suprĂŞme vĂ©nĂ©zuĂ©lienne) et ouvert le feu sur le ministère de l’IntĂ©rieur, sans faire de victime.