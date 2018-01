Venezuela : l’opposition dos au mur aprÃ¨s l’exclusion de sa coalition de la prÃ©sidentielle

La justice vĂ©nĂ©zuĂ©lienne a Ă©cartĂ© la coalition de l’opposition de la course Ă la prĂ©sidentielle prĂ©vue pour d’ici Ă fin avril, dĂ©gageant la voie pour la rĂ©Ă©lection de Nicolas Maduro et obligeant ses adversaires Ă se rĂ©organiser.

Avec cette dĂ©cision surprise, tombĂ©e dans la nuit de jeudi Ă vendredi, la Cour suprĂŞme de justice ordonne Ă l’autoritĂ© Ă©lectorale d' »exclure la +Table de l’UnitĂ© dĂ©mocratique+ (MUD) » du scrutin. La coalition de la MUD rassemble une trentaine de partis allant de la droite dure au centre.

Luis Emilio Rondon, le seul des cinq membres du Conseil national Ă©lectoral (CNE) proche de l’opposition, a qualifiĂ© cette dĂ©cision d' »aberration juridique ».

Selon lui, la MUD « était correctement inscrite auprès du CNE en tant qu’organisation politique ». Il y a donc un « intĂ©rĂŞt politique très clair » Ă sortir la coalition d’opposition du jeu. La MUD avait remportĂ© les lĂ©gislatives de fin 2015, dĂ©clenchant une crise politique dans ce pays oĂą toutes les institutions Ă©taient jusqu’alors aux mains des chavistes, du nom de l’ex-prĂ©sident socialiste Hugo Chavez (1999-2013).

La Cour suprĂŞme, accusĂ©e de servir le prĂ©sident socialiste, autorise en revanche le CNE Ă prolonger de six mois la pĂ©riode de rĂ©inscription des principaux partis d’opposition, leur laissant la possibilitĂ© de participer au scrutin prĂ©sidentiel Ă titre individuel.

Deux des principaux partis d’opposition qui composent la MUD, Action DĂ©mocratique et D’abord la justice, doivent se rĂ©inscrire auprès du pouvoir Ă©lectoral après avoir Ă©tĂ© exclus du scrutin prĂ©sidentiel en raison de leur boycott des municipales de dĂ©cembre.

Les deux formations, qui devront récolter samedi et dimanche les signatures de 0,5% des inscrits dans au moins 12 des 24 Etats, ont appelé les Vénézuéliens à se mobiliser.

VolontĂ© populaire, le parti de la figure de l’opposition Leopoldo Lopez, a renoncĂ© Ă participer Ă la prĂ©sidentielle, son leader Ă©tant assignĂ© Ă rĂ©sidence, accusĂ© d’avoir encouragĂ© des manifestations antigouvernementales en 2014 qui ont fait 43 morts.

La MUD « n’aura pas de bulletin de vote, mais elle sera prĂ©sente dans le coeur de tous les VĂ©nĂ©zuĂ©liens qui veulent un changement. (…) On met au service de tous les VĂ©nĂ©zuĂ©liens le bulletin de Primero Justicia (D’abord la justice) », a dĂ©clarĂ© le dĂ©putĂ© Tomas Guanipa.

– Quelques cartes Ă jouer –

Toute la question est dĂ©sormais de savoir si l’opposition arrivera Ă se rĂ©unir derrière un candidat unique, oĂą si elle affrontera le chef de l’Etat sortant divisĂ©e. Bien que privĂ©e de l’Ă©tendard de la MUD, l’opposition conserve nĂ©anmoins quelques cartes Ă jouer.

« La MUD est en pĂ©ril, mais l’opposition a encore quelques partis validĂ©s par le CNE car ils ont participĂ© aux municipales. Elle pourrait inscrire des candidats avec ces Ă©tiquettes », a expliquĂ© Ă l’AFP l’expert Ă©lectoral Anibal Sanchez.

Depuis le mois de dĂ©cembre, le gouvernement et l’opposition nĂ©gocient en RĂ©publique dominicaine pour tenter de trouver une solution Ă la crise politique qui secoue ce pays pĂ©trolier.

Aux blocages politiques sont venus s’ajouter de graves problèmes Ă©conomiques, dĂ©clenchant de violentes manifestations contre le prĂ©sident Maduro qui ont fait 125 morts d’avril Ă juillet 2017. La pĂ©nurie de mĂ©dicaments et d’aliments se conjugue Ă une inflation hors de contrĂ´le, attendue Ă 13.000% en 2018, selon les dernières prĂ©visions du FMI.

Impopulaire, Ă la tĂŞte d’un pays ruinĂ© et sous le coup de sanctions internationales, Maduro avait dĂ©jĂ pris de court mardi l’opposition en avançant la date du scrutin, prĂ©vu pour fin 2018, et en se disant prĂŞt Ă y participer.

« On va gagner l’Ă©lection prĂ©sidentielle et on va le faire haut la main ! », s’est fĂ©licitĂ© mercredi le chef de l’Etat dans un discours, fixant un objectif de 10 millions de voix.

Vendredi, le président français Emmanuel Macron a demandé de nouvelles sanctions européennes contre Caracas.

Dans le cadre europĂ©en, « nous avons pris des sanctions individuelles contre des dirigeants vĂ©nĂ©zuĂ©liens qui ont un impact limitĂ©. Je souhaite que nous puissions aller plus loin compte tenu des dĂ©cisions rĂ©centes et de la dĂ©rive autoritaire » du gouvernement de Nicolas Maduro, a dĂ©clarĂ© M. Macron lors d’une confĂ©rence de presse Ă Paris avec son homologue argentin Mauricio Macri.

Le 18 janvier, les 28 pays de l’UE ont donnĂ© leur feu vert Ă de nouvelles sanctions en rĂ©ponse Ă la rĂ©pression de l’opposition au Venezuela, les premières visant des responsables du gouvernement de Nicola Maduro, dont le numĂ©ro deux du pouvoir et le ministre de l’IntĂ©rieur.