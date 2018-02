Le très impopulaire chef de l’État vénézuélien Nicolas Maduro a été investi vendredi par le parti socialiste au pouvoir pour être son candidat « logique » à la présidentielle anticipée qui doit se tenir avant fin avril dans un pays en pleine crise économique.

« ApprouvĂ© par acclamation. Vous ĂŞtes officiellement le candidat du Parti socialiste uni du Venezuela » (PSUV), a dĂ©clarĂ© le numĂ©ro deux du camp prĂ©sidentiel Diosdado Cabello, lors d’une rĂ©union politique en prĂ©sence du prĂ©sident.

AccompagnĂ© de sa femme Cilia Flores, vĂŞtue comme lui d’une chemise rouge vif, a reçu l’étendard du PSUV sous les acclamations d’un demi-millier de dĂ©lĂ©guĂ©s du parti qui scandaient « oui! ».

« Nous allons vers une grande victoire », a assuré le président Maduro lors de son discours.

« Il Ă©tait logique, absolument logique que le candidat de la rĂ©volution bolivarienne pour ces Ă©lections soit Nicolas Maduro. Un frère, un camarade Ă la conduite rĂ©volutionnaire irrĂ©prochable (…). On va gagner, je n’en doute pas… et haut la main », a ajoutĂ© M. Cabello.

Reconnaissable Ă sa haute stature et Ă son Ă©paisse moustache brune, M. Maduro, 55 ans, n’a ni le charisme ni l’Ă©loquence de son mentor, Hugo Chavez.

Si sa cote de popularitĂ© est lĂ©gèrement remontĂ©e ces derniers temps, le taux de VĂ©nĂ©zuĂ©liens insatisfaits reste important, Ă 70%, selon l’institut de sondage Delphos. Une grande partie de la population lui reproche l’hyperinflation, attendue Ă 13.000% par le FMI en 2018, et la pĂ©nurie d’aliments et de mĂ©dicaments qui frappent ce pays assis pourtant sur d’immenses richesses pĂ©trolières.

Mais le chef de l’État, dont le mandat se termine en janvier 2019, exerce avec son camp un contrĂ´le institutionnel sur tous les organes du pouvoir, Ă l’exception du Parlement contrĂ´lĂ© par l’opposition. Et l’armĂ©e lui a de nouveau jurĂ© fidĂ©litĂ© vendredi.

Soutenu par la Russie et la Chine alors que son Ă©conomie a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e en dĂ©faut, M. Maduro fait face Ă un isolement international croissant et aux sanctions des Etats-Unis et de l’Union europĂ©enne, qui dĂ©noncent la « dĂ©rive autocratique » du pouvoir vĂ©nĂ©zuĂ©lien.

– Maduro danse la salsa –

La semaine dernière, l’AssemblĂ©e constituante, dotĂ©e de pouvoir Ă©tendus et composĂ©e uniquement de partisans du pouvoir, a convoquĂ© une Ă©lection prĂ©sidentielle anticipĂ©e avant la fin avril, prenant de court une opposition dĂ©sorganisĂ©e et affaiblie. Cette Constituante n’est pas reconnue par l’opposition et une partie de la communautĂ© internationale.

« Plus d’Ă©lections, plus de dĂ©mocratie, plus de pouvoir populaire, voilĂ les armes contre l’impĂ©rialisme », a lancĂ© Nicolas Maduro devant son parti.

A peine le scrutin prĂ©sidentiel annoncĂ© et alors que l’opposition doit encore choisir son candidat, le prĂ©sident s’est lancĂ© dans la campagne Ă©lectorale: vidĂ©os vantant son action diffusĂ©s en boucle, rĂ©unions politiques oĂą il danse la salsa et le reggaeton, et cascade de subventions pour les femmes enceintes, les handicapĂ©s, les retraitĂ©s et mĂŞme pour profiter du carnaval.

« Le chavisme a des chances de remporter cette Ă©lection (…) Si l’opposition ne fait pas les bons choix, millimĂ©trĂ©s, les possibilitĂ©s que Maduro remporte ce scrutin, mĂŞme sans tricher, existent », analysait pour l’AFP FĂ©lix Seijas, directeur de l’institut de sondage Delphos.

En outre, la justice, accusĂ©e d’ĂŞtre aux ordres, a Ă©cartĂ© la MUD, la coalition d’opposition, de la course Ă la prĂ©sidentielle en tant que formation politique. Les partis qui composent la MUD peuvent en revanche participer individuellement au scrutin, dont la date prĂ©cise n’a pas encore Ă©tĂ© annoncĂ©e par le Conseil national Ă©lectoral.

L’investiture de Nicolas Maduro, attendue dimanche et avancĂ©e de 48 heures, vient surprendre une nouvelle fois ses adversaires et exerce une pression sur les nĂ©gociations en cours entre le gouvernement et l’opposition.

Après trois jours de discussions, les deux camps se sont sĂ©parĂ©s mercredi Ă Saint-Domingue sans trouver d’accord, mais ont dĂ©cidĂ© de poursuivre les pourparlers au Venezuela jusqu’Ă lundi.

« La date des Ă©lections est au centre des discussions », avait confiĂ© Ă l’AFP un important nĂ©gociateur de la MUD, qui a demandĂ© l’anonymat.

Depuis dĂ©cembre, le gouvernement et l’opposition nĂ©gocient en RĂ©publique dominicaine pour tenter de trouver une solution Ă la crise politique qui secoue le Venezuela.