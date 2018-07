Venezuela: Maduro demande à l’armée d’être prête face aux projets d' »invasion » de Trump

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a enjoint aux forces armées mercredi de se tenir prêtes après des informations de presse aux Etats-Unis selon lesquelles le président américain Donald Trump a envisagé l’été dernier la possibilité d’envahir le Venezuela.

« Vous ne pouvez baisser la garde une seule seconde, parce que nous défendrons le droit le plus essentiel obtenu par notre nation dans toute son histoire, celui de vivre en paix », a déclaré M. Maduro au cours d’une cérémonie militaire.

M. Maduro a évoqué des informations de la télévision américaine CNN citant un haut responsable de l’administration américaine, selon lesquelles M. Trump a interrogé ses conseillers en politique étrangère en août 2017, lors d’une réunion sur les sanctions imposées par Washington au Venezuela, sur la possibilité d’envahir ce pays.

Les conseillers avaient vigoureusement rejeté cette idée, de même que des responsables latino-américains auprès desquels M. Trump s’en était également ouvert, selon CNN.

Selon M. Maduro, juste avant que M. Trump interroge ses conseillers, des responsables de l’opposition vénézuélienne s’étaient rendus à la Maison blanche.

« Est-ce que c’est une coïncidence? Non, ce n’est pas une coïncidence », a assuré M. Maduro, ajoutant que ces informations de presse confortent sa conviction que Washington envisage une attaque militaire contre le Venezuela pour s’emparer de ses réserves pétrolières.

« Une intervention du pouvoir des Etats-Unis ne sera jamais une solution aux problèmes du Venezuela, jamais, mais nos forces armées ont la responsabilité d’être prêtes à défendre le territoire national », a-t-il insisté.

De son côté, Diosdado Cabello, le président de l’Assemblée nationale constituante qui régit le Venezuela depuis août 2017, a annoncé une enquête pour « trahison de la patrie » à l’encontre d’opposants qui « ont demandé une intervention militaire ».

M. Trump avait suscité la colère de Caracas et un tollé en Amérique latine en évoquant une « possible option militaire » au Venezuela, le 11 août 2017 lors d’un échange avec des journalistes dans son golf de Bedminster, dans le New Jersey, où il était en vacances. « Aucue action militaire n’est prévue dans un futur proche », avait ensuite assuré la Maison Blanche.