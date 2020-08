Vente aux enchères de véhicules : à EDC, on rejette les accusations de favoritisme

L’entourage du top management précise que toutes les procédures légales ont été respectées et que le processus d’aliénation du patrimoine routier de cette entreprise n’a souffert d’aucune irrégularité.

Les appétits et les frustrations autour de la vente du patrimoine roulant d’Electricity Development Corporation (EDC) ne sont pas retombés. Le 13 août dernier, l’entreprise publique chargée de mener le projet de construction du barrage de Lom Pangar a en effet complété la mise en vente d’une quarantaine de véhicules amortis par ledit projet.

Au sortir de cette vente, des voix se sont élevées pour dénoncer les véhicules attribués. Certaines accusant le top management de EDC – le Président du Conseil d’administration et le Directeur général notamment – d’avoir favoriser des proches pour l’acquisition de véhicules mis aux enchères.

Ce que rejette EDC qui déplore des accusations au délit de patronyme. « Le processus de vente de voitures est un processus normal, explique un responsable de EDC. Le mieux disant gagne. C’est le principe des enchères. Des gens ont gagné normalement. Ceux qui n’ont pas gagné ont été frustrés. Il n’y a pas eu de mafia de la vente des véhicules ».

Ce responsable, qui a requis l’anonymat, rapporte ces faits : « Depuis plus de 2 ans, suite à l’achèvement des travaux du barrage de Lom Pangar, les véhicules du projet EDC sont totalement épaves. Les plus solides en sont sortis complètement amortis. Le Conseil d’administration décide alors de s’en débarrasser. Une résolution autorise le Dg à procéder à l’aliénation de ces véhicules, un terme administratif pour dire qu’il faut s’en débarrasser parce qu’ils ne représentent plus rien sur le plan comptable ».

Ce sera le déclencheur de vifs appétits et d’une polémique et qui va durer des mois. Au sein de EDC, certains dénoncent la procédure et des correspondances vont fuser amenant le Contrôle supérieur de l’Etat à effectuer une descente à EDC. « La mission a visité, tous les sites, tous les garages et tous les parcs d’EDC. Elle a constaté que tous les véhicules étaient garés et n’avaient pas fait l’objet de distribution », excipe un responsable proche de la mission du Consupe.

Puis se sera autour du ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières de lancer une mission. Le projet Lom Pangar ayant bénéficié d’un prêt remboursé par l’Etat du Cameroun, le patrimoine de l’entreprise appartient à l’Etat, d’où le droit de regard du ministère des Domaines.

« L’Equipe du ministère est venue pour saisir et enlever les véhicules parce que le ministère a reçu une dénonciation selon laquelle EDC avait abandonné les véhicules », explique-t-on au ministère. Après échange de correspondances, réunions, notes et rapports, le ministère va confirmer la validité de la procédure, du reste encadrée par un Comité au sein duquel siègent des agents du ministère. La vente aux enchères aura finalement lieu et des rapports dressés à l’attention du ministère.