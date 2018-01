Vente dès vendredi d’un livre sur le « chaos » à la Maison Blanche, malgré les pressions de Trump

La mise en vente du livre explosif de Michael Wolff sur la « Maison Blanche Trump », initialement prévue mardi prochain, a été avancée à vendredi, malgré les tentatives, vaines, de Donald Trump pour en empêcher la sortie.

L’avocat du prĂ©sident amĂ©ricain, Charles J. Harder, a tentĂ© jeudi de faire interdire la publication du livre dressant le sombre tableau d’une Maison Blanche dysfonctionnelle sur fond d’intrigues autour d’un Donald Trump raillĂ© par ses propres collaborateurs pour son incompĂ©tence et son incapacitĂ© Ă diriger. Cette riposte judiciaire a Ă©tĂ© lancĂ©e au lendemain de la très vive rĂ©action de M. Trump, qui a accusĂ© son ex-conseiller Steve Bannon (qui avait mis en cause son fils) d’avoir « perdu la raison ».

Dans une dĂ©marche avant tout symbolique, il a adressĂ© un courrier Ă son auteur Michael Wolff et Ă Steve Rubin, prĂ©sident de la maison d’Ă©dition Henry Holt and Co., leur demandant de « cesser immĂ©diatement » sa distribution, Ă©voquant, entre autres, la diffamation.

Mais la rĂ©ponse de l’Ă©diteur, probablement ravi de ce puissant coup de projecteur, n’a pas tardĂ©e. Il a avancĂ© la sortie du livre de quatre jours: initialement prĂ©vue le 9 janvier, elle aura finalement lieu vendredi.

« Et voilĂ . Vous pouvez l’acheter (et le lire) demain. Merci, monsieur le prĂ©sident », a lancĂ© Michael Wolff dans un tweet.

L’Ă©ditorialiste multicarte (Hollywood Reporter, Vanity Fair, New York Magazine…), âgĂ© de 64 ans, avait expliquĂ© avoir gravitĂ© pendant 18 mois autour de la galaxie Trump, de la campagne prĂ©sidentielle Ă la Maison Blanche, et interrogĂ© « plus de 200 » personnes, du prĂ©sident Ă ses proches collaborateurs.

– ‘Plein de mensonges’ –

« J’ai autorisĂ© ZĂ©ro accès Ă la Maison Blanche Ă l’auteur de ce livre dingue! Je ne lui ai jamais parlĂ© pour un livre. Plein de mensonges, dĂ©formations et sources qui n’existent pas », a tweetĂ© tard jeudi soir le prĂ©sident faisant rĂ©fĂ©rence au livre.

Dans cet ouvrage, dont plusieurs rĂ©dactions dont l’AFP ont obtenu une copie, Steve Bannon dĂ©nonce – entre autres – l’attitude de Donald Trump Jr., ce qui a provoquĂ© la colère du locataire de la Maison Blanche.

Jugeant qu’il a commis une « trahison » en rencontrant une avocate russe durant la campagne, il donne de facto du poids Ă l’enquĂŞte en cours du procureur spĂ©cial Robert Mueller sur les liens supposĂ©s entre Moscou et l’Ă©quipe Trump, qui empoisonne la prĂ©sidence de ce dernier.

Fidèle Ă son style provocateur, Steve Bannon a assurĂ© après la publication d’une sĂ©rie d’extraits au contenu explosif qu’il soutenait toujours l’ancien magnat de l’immobilier.

« Le prĂ©sident des Etats-Unis est un grand homme », a-t-il affirmĂ© mercredi soir, quelques heures après le communiquĂ© cinglant dans lequel Donald Trump l’accusait d’avoir « perdu la raison ». « Je le soutiens sans relâche », a ajoutĂ© sur Sirius XM radio le patron du très droitier site d’informations Breitbart News.

« Il m’a qualifiĂ© de grand homme hier soir, il a visiblement changĂ© de ton très rapidement », a ironisĂ© jeudi la prĂ©sident amĂ©ricain, visage fermĂ©.

Depuis son dĂ©part de la Maison Blanche l’Ă©tĂ© dernier, Steve Bannon s’est auto-dĂ©signĂ© sauveur du « Trumpisme » face Ă ce qu’il juge ĂŞtre un dĂ©voiement par les rĂ©publicains du sĂ©rail et les « élites » de Washington.

– ‘Risible!’ –

Parallèlement, l’exĂ©cutif a continuĂ© Ă dĂ©noncer avec vĂ©hĂ©mence « les mensonges ridicules » d’un ouvrage truffĂ© de « ragots de tabloĂŻd ».

Le livre raconte en particulier combien le candidat rĂ©publicain et son Ă©quipe rapprochĂ©e ont Ă©tĂ© surpris par la victoire, tant ils Ă©taient convaincus qu’elle Ă©tait hors de portĂ©e. « Risible! », a rĂ©pondu sa porte-parole.

Le livre de Michael Wolff, « Fire and Fury: Inside the Trump White House » (« Le feu et la colère, dans la Maison Blanche de Trump »), relate aussi une première année au pouvoir de Donald Trump marquée par une forme de « chaos » permanent.

Il dĂ©crit un prĂ©sident frĂ©quemment reclus dans sa chambre dès 18H30 avec un cheeseburger, les yeux rivĂ©s sur ses trois Ă©crans de tĂ©lĂ©visions, multipliant les appels Ă un petit groupe d’amis sur lesquels il dĂ©verse « un flot de rĂ©criminations », allant de la malhonnĂŞtetĂ© des mĂ©dias au manque de loyautĂ© des membres de son Ă©quipe.

VolontĂ© d’envoyer un signal fort Ă ceux qui, au sein de l’Ă©quipe Trump, seraient tentĂ©s de raconter aux journalistes les coulisses de la prĂ©sidence? La porte-parole de la Maison Blanche a annoncĂ© jeudi que toute personne travaillant Ă la Maison Blanche ne pourrait dĂ©sormais plus utiliser son tĂ©lĂ©phone portable personnel dans la West Wing, centre nĂ©vralgique de l’exĂ©cutif amĂ©ricain.

Sarah Sanders a mis en avant « la sĂ©curitĂ© et la protection des systèmes technologiques Ă la Maison Blanche » pour justifier cette dĂ©cision, assurant qu’elle Ă©tait Ă l’Ă©tude depuis plus de six mois.

Depuis son arrivĂ©e au pouvoir, Donald Trump n’a de cesse de dĂ©noncer les fuites au sein de ses Ă©quipes. Dans son communiquĂ© vengeur diffusĂ© mercredi, il dĂ©plorait notamment que Steve Bannon ait passĂ© son temps Ă la Maison Blanche « à faire fuiter de fausses informations pour se rendre plus important qu’il n’Ă©tait ».