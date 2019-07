Vers 15 jours de grève des syndicalistes bissau-guinéens

Le Syndicat national des travailleurs (UNTG) et la Confédération des syndicats indépendants (CGSI-GB), deux fédérations syndicales de la fonction publique en Guinée-Bissau, ont déposé mardi un préavis de grève de 15 jours couvrant la période du 8 au 26 juillet.Les deux centrales syndicales exigent, entre autres, le paiement des salaires des employés sous contrat et l’augmentation du salaire minimum national de 50.000 à 100.000 francs CFA.

Ces syndicalistes avaient déjà décrété huit grèves de trois jours par semaine et se préparent pour une neuvième étape de 15 jours de grève.

Face à la presse, le secrétaire général de l’UNTG, Julio Mendonça, a affirmé que les deux centrales syndicales vont lancer durant toute cette semaine une campagne de sensibilisation des travailleurs sur les nouvelles stratégies pour consolider les objectifs de la lutte syndicale en cours.

Dans le préavis de grève, l’UNTG et la CGSI-GB ont appelé les fonctionnaires et les travailleurs en général à maintenir leurs structures syndicales fermes et déterminées, car c’est le seul moyen de parvenir à la dignité et au respect du partenaire en défense de leurs intérêts légitimes.