Vers la construction d’un pont entre le Cameroun et la Guinée équatoriale

Le Cameroun et la Guinée équatoriale seront bientôt reliés par la route grâce à la construction d’un pont sur le fleuve Ntem (Sud), révèle une étude dont APA a obtenue copie mardi.Dénommée la transnationale Kribi-Campo (Cameroun)–Bata (Guinée équatoriale), cette route reliera le Sud du Cameroun au Nord de la Guinée équatoriale.

D’après l’étude, la construction de ce pont long de 800 mètres, permettra «de renforcer et d’accroître la circulation des personnes et des biens entre les deux Etats, de faciliter et promouvoir les échanges commerciaux, et enfin, d’assurer la traversée du fleuve en toute sécurité».

Pour donner une nouvelle impulsion à ce projet devant apporter un coup de fouet aux échanges commerciaux entre les deux pays et apporter un coup de pouce à l’intégration au sein de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), les parties ont convenu de se retrouver le 1er février 2019 à Douala, la métropole économique du Cameroun.

Il sera notamment question de choisir le site d’implantation ainsi que le type de pont sur la base des résultats de l’étude d’avant-projet et des propositions du Comité technique mixte de suivi du projet.

En dehors des deux pays concernés, la Banque africaine de développement (BAD) a annoncé l’octroi d’un financement de 2 milliards FCFA pour la construction du pont sur le Ntem.