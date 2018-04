Vers la fusion des Bourses de la CEMAC et du Cameroun

Le prĂ©sident de la Commission de surveillance du marchĂ© financier de l’Afrique centrale (COSUMAF), Nagoum Yamassoum et son confrère de la Commission des marchĂ©s financiers (CMF) du Cameroun, Jean Claude Ngbwa ont signĂ©, le 11 avril dernier en RĂ©publique du Congo, une convention de coopĂ©ration et d’Ă©changes d’informations destinĂ©e Ă organiser leurs relations jusqu’Ă l’achèvement du processus de fusion des marchĂ©s financiers rĂ©gional et national, a appris APA mardi auprès de la seconde entitĂ© citĂ©eLadite convention vise Ă organiser et Ă mettre en Ĺ“uvre, entre ces deux autoritĂ©s de rĂ©gulation, sous des formes diverses, les Ă©changes d’informations, de documentation et d’expĂ©riences mais aussi les concertations et l’assistance mutuelle sur les sujets d’intĂ©rĂŞt commun relatifs Ă l’organisation, au fonctionnement et Ă la rĂ©glementation des activitĂ©s financières.

Cet accord consacre Ă©galement la reconnaissance mutuelle des visas, des agrĂ©ments et des habilitations relatifs aux opĂ©rations et aux acteurs du marchĂ©, la surveillance ainsi que la supervision de l’effectivitĂ© d’une coopĂ©ration technique et opĂ©rationnelle entre les deux bourses de valeurs mobilières de la sous-rĂ©gion.

Cette Ă©tape rentre dans le cadre d’une rĂ©solution des chefs d’État de la CEMAC, en fin octobre 2017 Ă N’Djamena (Tchad), dĂ©cidant de fixer le siège du rĂ©gulateur rĂ©gional Ă Libreville (Gabon) et celui de la Bourse rĂ©gionale des valeurs Ă Douala (Cameroun).

S’exprimant face Ă son personnel en janvier dernier, Jean Claude Ngbwa a dĂ©clarĂ© que l’organisme dont il a la charge «a pris note des bienfaits de cette annonce historique, et intĂ©grĂ© dans l’agenda de ses activitĂ©s, cette nouvelle donne qui implique des ajustements et une projection stratĂ©gique vers l’horizon proche de l’intĂ©gration des deux marchĂ©s financiers d’Afrique centrale».

Pour lui, cette nouvelle vision constitue une bonne approche pour la CEMAC, à laquelle la CMF apportera toute sa contribution pour bâtir, sous la supervision du gouvernement camerounais, un marché financier régional digne, susceptible de représenter toutes les potentialités économiques de la sous-région.

DĂ©jĂ , avait-il alors indiquĂ©, des dĂ©marches ont Ă©tĂ© engagĂ©es pour organiser la fusion des deux places financières Ă l’issue de la 4ème rĂ©union du comitĂ© de pilotage du Programme des rĂ©formes Ă©conomiques et financières (Pref-CEMAC), tenue en dĂ©but fĂ©vrier 2017 Ă Douala.

«C’est un processus nouveau dont la mise en Ĺ“uvre nĂ©cessite des clarifications», a analysĂ© le prĂ©sident de la CMF qui, dans l’attente des hautes instructions de la hiĂ©rarchie, s’est engagĂ© Ă accompagner ledit processus «tout au long de la pĂ©riode transitoire, en prĂ©servant le mieux possible les intĂ©rĂŞts de la CMF et les acteurs du marchĂ© financier national, dans cette nouvelle configuration de l’intĂ©gration rĂ©gionale».

M. Ngbwa a Ă©galement engagĂ© son personnel Ă travailler davantage au rayonnement de son institution, appelĂ©e dans les mois Ă venir Ă mettre son dynamisme, son efficacitĂ© et son potentiel au service d’un marchĂ© plus grand.

Le Pref-CEMAC a annoncĂ©, pour juin 2019, l’avènement d’une Bourse unique des valeurs mobilières en Afrique centrale pour mettre un terme Ă une sorte de bicĂ©phalisme dans le domaine dans la sous-rĂ©gion.